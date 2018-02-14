Из отпуска — под стражу: мэр Одессы Труханов не вписался во власть

РИА Новости Украина

Задержание Труханова

Мэра Одессы Геннадия Труханова в среду задержали после почти двухмесячного отсутствия в Украине. По данным спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, утром Труханов прилетел из Варшавы в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Слободян сообщил, что Труханову сразу вручили подозрение. "В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов… Приехали представители НАБУ, которые вручили ему подозрение", — сказал Слободян.

В горсовете Одессы уточнили, что Труханов прервал свою командировку и летел в Киев "для участия в следственных мероприятиях". На данный момент одесский градоначальник пока никак не комментировал ситуацию.

Напомним, что Труханов и еще четыре чиновника мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о хищении средств бюджета Одессы.

Отпуск и дело "Краяна"

С конца прошлого года Труханов ушел в отпуск, который постоянно продлял. Сначала он ушел в отпуск до 18 января, потом уехал в командировку в Грецию. Оттуда он отправился на всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, где должен был встретиться с президентом с Петром Порошенко. На форуме Труханов заявил, что после мероприятия вернется домой, однако этого так и не произошло — он решил уйти в новый отпуск за своей счет до 4 февраля, из которого также не вышел, уехав в командировку в Чехию.

Вместе с Трухановым на рабочих местах длительное время также не было секретаря горсовета Алексея Потапского и вице-мэра Павла Вугельмана и Андрея Котляра. Они взяли отпуск и больничные.

Как подробно писало РИА Новости Украина, одесские СМИ называли причиной отсутствия Труханова на рабочем месте и попытки избежать возвращения в Украину активизацию работы НАБУ по "делу земляков".

Напомним, что в октябре минувшего года мэрия Одессы приобрела у компании Девелопмент элит корпуса полуразрушенного завода "Краян", чтобы сделать там ремонт и собрать разные службы и отделы городской власти в одном помещении.

Эта сделка вызвала подозрение у НАБУ, которое было связано со стремительным ростом цены на помещения завода. В начале 2016 года ПАТ Холдинговая компания "Краян", которая владела помещениями завода площадью 14 тысяч квадратных метров, продала их литовской Uab Naster всего лишь за 3,8 млн грн. Потом в августе 2016 года Uab Naster продала помещения компании Девелопмент элит за 11 млн грн. А уже в октябре 2016 года одесская мэрия договорилась о покупке этих же помещений за 185 млн грн. 24 марта 2017 года НАБУ сообщало, что заблокировало эти 185 млн грн на счетах "компании, от имени которой была осуществлена эта продажа", — то есть Девелопмент элит.

Официальный сайт Геннадия Труханова Геннадий Труханов. Архивное фото

По данным Наших грошей, именно Труханов настаивал на приобретении одесскими властями помещений бывшего завода "Краян". Наряду с этим накануне сотрудники НАБУ задержали по делу "Краяна" одно должностное лицо мэрии и двух руководителей компаний. Фамилии задержанных не назывались. Вместе с тем подозрения по этому делу были объявлены Труханову, его заместителю, директору департамента коммунальной собственности, председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, а также физическому лицу – оценщику.

Политическая подоплека

Как уже писало одесское издание "Таймер", "антипорошенковская" Одесская область на сегодняшний день является оплотом режима главы государства на Юге в административно-политическом аспекте. Это стало возможным после политических договоренностей между Администрацией президента и Трухановым перед местными выборами в 2015 году.

Политический союз подразумевал, что Киев не вмешивается в выборы мэра в Одессе, на которых победа отходит Труханову, а он, в свою очередь, поддерживает "Блок Петра Порошенко" на уровне городского и областного советов.

Украинское фото "Антитрухановский майдан" под АП

Такой альянс сработал, и возникшая благодаря политическому союзу коалиция "Доверяй делма" насчитывает в горсовете 40 из 64 депутатских голосов, имея большинство. Однако в случае ухода Труханова со своего поста позиции Порошенко в регионе могут усилиться, так как исполняющим обязанности городского головы станет секретарь горсовета — представитель БПП Алексей Потапский.

Но есть и другая сторона вопроса, так как депутаты-"трухановцы" с отставкой Труханова уйдут в другие политические проекты, усилив их, а и.о. мэра придется столкнуться с откровенно враждебным для БПП горсоветом. Таким образом Банковая столкнется с перспективой предвыборной антипрезидентской агитации, что и не позволит ей объявить о проведении в городе досрочных выборов.

По версии местных журналистов, в облсовете ситуация будет еще более сложная, однако незавидные перспективы президента в регионе после смещения Труханова с должности не отменяют возможности того, что на выступление столицы против действующего мэра подвигли обстоятельства, которые не имеют никакого отношения к одесским реалиям.Как уже отмечали СМИ, причина давления на Труханова лежит в плоскости ухудшения отношений официального Киева с международными партнерами из-за коррупции и отката в реформах. В частности, это наглядно продемонстрировала поездка Порошенко в Давос.

Существуют и другие версии. По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, задержание Труханова — неприятный сигнал от Вашингтона главе государства Петру Порошенко.

"Мы видим, что американцы начинают перед президентскими выборами "выбивать" региональных "князей", имеющих "договорняк" с Банковой. И которым Порошенко собирался поручить масштабные фальсификации на президентских выборах. Судьба Труханов должна стать наглядным примером для Кличко, Кернеса, Филатова и других, что пора дистанцироваться от "хромой утки" Порошенко. Если они не поймут намек — НАБУ придет и к ним", — отметил Корнейчук.