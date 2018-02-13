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    Общество

    Хищения из бюджета Одессы. НАБУ подтвердило подозрение мэру

    (обновлено: )16402
    Как отметили в бюро, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили одесскому мэру о подозрении.
    НАБУ
    twitter.com/nab_ukr

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. В связи с хищениями из бюджета Одессы были задержаны три человека, одним из подозреваемых в рамках этого дела является мэр города Геннадий Труханов.

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    Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

    "Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили одесскому мэру о подозрении… Также о подозрении сообщено еще трем чиновникам мэрии города… Процессуальное действие совершено… в рамках расследования уголовного производства по факту завладения средствами местного бюджета Одессы", — говорится в сообщении.

    "В ходе проведения следственных действий по тому же уголовному производству задержаны трое человек: один чиновник мэрии Одессы и два руководителя компании", — добавило НАБУ, не уточнив названия компании.

    Ранее во вторник одесское издание "Думская" сообщило, что Труханов и еще четыре чиновника мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о хищении средств бюджета Одессы. По данным издания, Труханов более месяца отсутствовал на работе и 5 февраля не вышел из дополнительного отпуска. Сообщалось также, что Труханов уехал в командировку в Чехию.

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