Гройсман: дал бы некоторым чиновникам пожизненное за коррупцию

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Создание и запуск работы Антикоррупционного суда будет означать развитие Украины.

Об он написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

"Когда в Украине будет первый приговор Антикоррупционного суда — тогда будет развитие страны. Я бы лично дал некоторым чиновникам пожизненное за коррупцию", — написал Гройсман.Коли в Україні буде перший вирок антикорупційного суду — тоді буде розвиток країни. Я би особисто дав деяким чиновникам довічне за корупцію.#УрядГройсмана

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 февраля 2018 г.

​Ранее, как сообщало РИА Новости Украина, о необходимости создать Антикоррупционный суд заявляла и посол США в Украине Мари Йованович.

В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

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Также сообщалось, что глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом Антикоррупционном суде.