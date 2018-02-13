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    Саакашвили пообещал санкционный список "по украинской коррупции"

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (915)

    (обновлено: )61641
    По словам Саакашвили, он будет активно работать с Европарламентом, с европейскими и американскими политиками: "Мы будем создавать свой "список Магнитского" по украинской коррупции".
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. 

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Порошенко - главный инициатор выдворения Саакашвили
    Выдворенный из Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен  составить санкционный список "по украинской коррупции", передают Украинские новости.

    "В ближайшие недели я буду активно работать с Европарламентом, с европейскими и американскими политиками. Мы будем создавать свой "список Магнитского" по украинской коррупции", — сказал он на пресс-конференции в Варшаве.

    По его словам, он в ближайшие дни планирует встретиться со своей семьей в Нидерландах, после чего — заниматься политикой в Европе.

    Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

     

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