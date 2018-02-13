Саакашвили пообещал санкционный список "по украинской коррупции"

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина.

Выдворенный из Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен составить санкционный список "по украинской коррупции", передают Украинские новости.

"В ближайшие недели я буду активно работать с Европарламентом, с европейскими и американскими политиками. Мы будем создавать свой "список Магнитского" по украинской коррупции", — сказал он на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, он в ближайшие дни планирует встретиться со своей семьей в Нидерландах, после чего — заниматься политикой в Европе.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.