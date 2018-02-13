Абсурд и глупость власти. Спиридонов о выдворении Саакашвили

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В понедельник, 12 февраля,экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили сотрудники Госпогранслужбы задержали в столичном ресторане "Cулугуни". Позже в Госпогранслужбе сообщили, что выдворили Саакашвили в Польшу, с территории которой он нелегально и попал в Украину в сентябре 2017 года.

В ответ на задержание адвокаты Саакашвили подали в полицию заявление о похищении, а его соратники собрались у Администрации президента в Киеве, требуя объяснений. Между тем, Погранслужба Польши заявила, что политик прибыл в Варшаву и был принят.

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Ждем реакции Запада

Сейчас можно ожидать активизации сторонников Саакашвили в Украине, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов. Он напомнил, что на воскресенье, 18 февраля, анонсирован большой митинг.

"То, что он (Саакашвили) уже собирается ввернуться – он уже заявил, только возникает вопрос с датой, когда он собирается вернуться. В общем, если ему не подыграют, если будут четкие установки у госпогранслужбы, то его возвращение может стать не безоблачным", – прогнозирует эксперт.

Также стоит наблюдать за реакцией международной общественности, подчеркивает Спиридонов.

"Пока есть несколько заявлений экспертов, которые я видел, но крупных политиков я пока не заметил. Поэтому, соответственно, исходя из мощности протеста в Украине и реакции международной общественности можно будет примерно понять, какие у Саакашвили перспективы. Но пока у него определенные перспективы остаются, потому что он остается в центре внимания", – заявил политолог.

"Абсурд и глупость"

Отвечая на вопрос, почему власти приняли такое решение – о жестком выдворении политика, – Спиридонов отметил, что это похоже на глупость.

"Потому, что на Саакашвили обращают внимание, только когда его гоняют. Соответственно, мне этот шаг кажется глупым, тем более что он до сих пор под домашним арестом. … Получилось, что или правая рука не знает, что делает левая, или это такой непонятный сигнал сверху, потому что уголовные дела против него есть и с юридической точки зрения вообще абсурдно вышло", – сообщил эксперт.

В одну плоскость с делом Саакашвили можно поставить и дело журналиста Игоря Гужвы, считает политолог.

"Это попытка закручивания гаек, попытка борьбы с неугодными. При том, что я не в восторге ни от Гужвы, ни от Саакашвили, я не являюсь их сторонником, но то давление, которое на них оказывается, однозначно показывает, что это давление по политическим причинам", – подытожил Николай Спиридонов.

В ожидании возвращения?

Напомним, вечером 12 февраля несколько десятков сторонников Саакашвили пришли на улицу Банковую в Киеве, где находится здание Администрации Порошенко. Они устроили пикет в поддержку своего лидера. Во время пикета произошла стычка с правоохранителями. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили также принесли автомобильные покрышки к Администрации президента Украины.

Сам Саакашвили заявил, что на его выдворение из Украины нужно реагировать спокойно. При этом он подчеркнул, что марш его сторонников пройдет в Киеве 18 февраля, как и планировалось. При этом политик добавил, что намерен вернуться в Украину и найдет способ это сделать.

"Конечно, я буду возвращаться в Украину, и я найду, как это сделать", – сказал Саакашвили в телеэфире.

По его словам, он подыщет "легальный путь" возвращения в страну.