Фото дня. Саакашвили дал скандальный брифинг в Варшаве

Саакашвили считает, что его выслали с Украины в Польшу, поскольку глава украинского государства Петр Порошенко его боится.

"Убрав меня из Украины физически, Порошенко рассчитывает, что лишился главного политического оппонента. Он лишил меня гражданства, не пускал в Украину под надуманными предлогами. Он меня очень боится. Не потому, что у меня есть армия или деньги, а потому, что меня невозможно купить. Я отказался договариваться с ним в Одессе, отказался закрывать глава на его злодеяния и коррупцию", — заявил Саакашвили журналистам во вторник.

УНИАН Михаил Саакашвили в Варшаве

Напомним, 12 февраля, в киевском ресторане "Сулугуни" произошло задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. О его аресте объявила Государственная погранслужба Украины, которая позднее депортировала политика в Польшу.

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Позднее оказалось, что в Польшу Саакашвили доставили чартерным рейсом. Его адвокаты заявили, что польская сторона не давала согласия на реадмиссию экс-президента Грузии.

Грузия уже направила в Польшу прошение об экстрадиции Саакашвили на родину.

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