наверх
13.02.201822:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Политика

    Фото дня. Саакашвили дал скандальный брифинг в Варшаве

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (915)

    (обновлено: )105251
    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во вторник провел свою первую пресс-конференцию после депортации в Польшу.
    Михаил Саакашвили в Варшаве
    УНИАН

    Саакашвили считает, что его выслали с Украины в Польшу, поскольку глава украинского государства Петр Порошенко его боится.

    "Убрав меня из Украины физически, Порошенко рассчитывает, что лишился главного политического оппонента. Он лишил меня гражданства, не пускал в Украину под надуманными предлогами. Он меня очень боится. Не потому, что у меня есть армия или деньги, а потому, что меня невозможно купить. Я отказался договариваться с ним в Одессе, отказался закрывать глава на его злодеяния и коррупцию", — заявил Саакашвили журналистам во вторник.

    УНИАН
    Михаил Саакашвили в Варшаве

    Напомним, 12 февраля, в киевском ресторане "Сулугуни" произошло задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. О его аресте объявила Государственная погранслужба Украины, которая позднее депортировала политика в Польшу.

    Смотрите также: Тащили за волосы. Опубликовано полное видео задержания Саакашвили

    Позднее оказалось, что в Польшу Саакашвили доставили чартерным рейсом. Его адвокаты заявили, что польская сторона не давала согласия на реадмиссию экс-президента Грузии.

    Грузия уже направила в Польшу прошение об экстрадиции Саакашвили на родину.

    Читайте также: Тренд дня, уезд Саакашвили: "Мавр таки сделал свое дело"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?