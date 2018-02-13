Порошенко - главный инициатор выдворения Саакашвили

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили выслали из Украины в Польшу. В понедельник днем лидера "Руха новых сил" задержали в столичном ресторане. Это сделали сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции.

Пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян отметил, что во время задержания на правоохранителей набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и поэтому они вынуждены были защищаться. Но все юридические формальности были соблюдены, подчеркнул Слободян. Политика чартерным самолетом вывезли из аэропорта "Борисполь", и около шести вечера он приземлился в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве. Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии, то есть как нарушителя границы.

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Кто был основным инициатором выдворения Саакашвили и к каким последствиям оно приведет, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Алексей Якубин.

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Саакашвили остается подозреваемым по делу Курченко-Саакашвили. Ему вменяют попытку совершения госпереворота, но при этом его выдворяют из страны. То есть, Госпогранслужба помогла выехать из страны подозреваемому в столь серьезном преступлении? Украинское фото Тенюх о Крыме и Наливайченко о Майдане: сеанс саморазоблачения для власти

— Это на самом деле один из парадоксов этой реадмиссии или, я бы даже, скорее, сказал, депортации. Потому что получается, что тем самым Госпогранслужба признала, что на то дело, которое ведет ГПУ, можно закрыть глаза. То есть, получается, оно не важно, если Саакашвили можно просто-напросто взять и вывезти из страны, несмотря на то, что продолжается расследование. И плюс, Саакашвили еще является, кстати, свидетелем по другим делам. Например, по майдановским делам. Сегодня, насколько я знаю, он должен был приходить и давать информацию по поводу того, что он знал о событиях на Майдане. То есть, грубо говоря, получается, на наших глазах происходит, по моему мнению, некая такая комедия. Потому что получается, что ГПУ и генпрокурор, рассказывая о деле Курченко, мягко говоря, сгустили краски. Тогда возникает много вопросов: понесет ли он какую-то ответственность за это. Или получается, что Госпогранслужба, нарушив существующие в нашей стране юридические процедуры, выдворила Саакашвили. И тут вообще на самом деле возникает много казусов. Если ГПУ дальше будет продолжать это расследование, а насколько я понимаю, она дальше будет его продолжать, то как будут вызывать Саакашвили? Обратно депортировать? Или дадут ему возможность по скайпу выступать из Варшавы, как с Виктором Януковичем.

Могут ли таким образом начать процедуру заочного осуждения и найти своеобразный предохранитель от возвращения Саакашвили в Украину?

— Процедура заочного осуждения работает только в том случае, если одна из сторон, в данном случае Саакашвили, например, не хочет возвращаться. А я думаю, что Саакашвили по той риторике, которую мы пока слышим от него, будет рад вернуться. То есть, грубо говоря, он будет рад превратить каждое такое судебное заседание в шоу. Каждый шаг еще больше погружает в болото. Потому что теперь получается, если дело против Курченк было открыто незаконно, если все-таки выдворение произошло, значит, получается, там не было необходимого состава доказательств, несмотря на то, что генпрокурор говорил о том, что и образцы голоса брали, и вот есть железобетонные доказательства. Если говорить вообще в целом о процедуре реадмиссии, насколько я знаю, она все же требует письменного согласия со стороны лица, которое ее инициирует. То есть, грубо говоря, со стороны Саакашвили. Поэтому много вопросов возникает, насколько действительно это была процедура реадмиссии. Может быть, была попытка со стороны Госпогранслужбы это объяснить с точки зрения пиара, а на самом деле это выдворение.

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Допустим, нет подписи Саакашвили, процедура была нарушена, получила ли таким образом Польша определенный рычаг воздействия на украинскую власть? Сергей Быков/Facebook Уезд Саакашвили. Быков: так мы говорим "прощай" Европе

— У Саакашвили, в принципе, достаточно неплохие отношения с частью политического класса Польши. Я думаю, что отчасти вот этот мотив, возможно, будет присутствовать, но, с другой стороны, мне кажется, что власть сама не до конца понимает, что Саакашвили, пребывая в Европе, также сможет, в принципе, развить бурную деятельность, которая, кстати, будет иметь последствия здесь. Что я имею в виду? В общем-то, в Европе, даже если он там пробудет некоторое время, Саакашвили сможет принимать участие и в форумах, и более активнее общаться с европейскими медиа, а для власти эти факторы внешнего воздействия на самом деле также важны. Мне кажется, что власть была раздражена его постоянной активностью здесь, хотя мы знаем, что у него рейтинг на уровне социологической погрешности, но, тем не менее, он был очень шумный, очень активный. Но в то же время, отправив его в Европу, власть для себя же создала проблемы. Потому что я не думаю, что Саакашвили будет готов просто это все проглотить и перестать дальше действовать. Наоборот, я думаю, что он постарается теперь активизироваться через медиа-каналы, которые у него есть. И я не исключаю, кстати, что Саакашвили, возможно, подумает о новом въезде в Украину.

18 февраля ожидаются акции протеста в Украине, которые должен был возглавить Саакашвили. Кто может стать новым лидером этого протестного движения?

— Я думаю, что будет какая-то попытка коллективного руководства. Потому что, насколько я понимаю, Юлия Тимошенко еще пока не приняла решение, чтобы активно поддерживать эту акцию. Мы помним, что до этого "Батькивщина" как бы поддерживала, но не соглашалась принимать непосредственное участие в той акции, которую проводил Саакашвили. Я думаю, что кто-то, возможно, из представителей "Движения Новых Сил", скорее всего. Или же, возможно, кто-то из бывших или нынешних союзников Саакашвили, например, тот же Гриценко. То есть, это будет что-то, возможно, на уровне коллективного руководства с включением Саакашвили из Варшавы, например. Думаю, в принципе, это все возможно. Плюс, очевидно, что сама по себе ситуация с депортацией Саакашвили позволит увеличить количество людей, которые придут туда.

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Зачем было представителям власти это делать? И президент, судя по его заявлениям, делает вид, что он здесь ни при чем? Или кто-то мог сыграть без президентского одобрения? соцсети "Я еще вернусь, барыга". Лучшие фотожабы на Саакашвили

— Знаете, я думаю, что это вряд ли делалось без решения президента. Насколько я знаю, еще до новогодних праздников был разработан такой план по поводу выдворения Саакашвили. И он состоял из нескольких пунктов. Например, в том числе, сделать так, чтобы Саакашвили сам уехал, например, в те же Нидерланды. Если же он не уедет сам в Нидерланды, то сделать все, чтобы его депортировать в Польшу. По поводу варианта с Грузией, он был просто для такого наведения страха, потому что Саакашвили имеет определенные личные гарантии, о чем западные политики в непубличных беседах говорили Порошенко, что его нельзя трогать и отправлять в Грузию. Поэтому был выбран такой вариант по поводу его отправки в Польшу, раз он не согласился сам уехать в Нидерланды. То, что произошла такая депортация, опять-таки было согласовано. Другое дело, что мы действительно сейчас видим попытку размыть ответственность, потому что в ГПУ также развели руками, что мы не знали, что это готовилось… То есть, получается, пытаются найти крайнего во всей этой ситуации. Очевидно, что крайней будет Госпогранслужба. Другое дело, я еще раз подчеркну, что здесь был четкий сценарий, и Банковая об этом была оповещена, более того, она и была главным инициатором этого сценария.

К слову, политтехнолог Ярослав Макитра считает, что изгнав Саакашвили из страны, власть расчистила дорогу оппозиционерам.