Выдворение из Украины. Саакашвили стал 93 иностранцем с начала года

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина.

Власти Украины в этом году выдворили из страны 93 иностранца на тех же основаниях, что и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом заявил глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает пресс-служба ведомства.

"По аналогичной статье с начала года государственная пограничная служба Украины выполнила поручение соответствующих органов и выдворила за пределы Украины 93 иностранных гражданина, тогда как за весь прошлый год выдворены 863 иностранца", — отметил он.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.