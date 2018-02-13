наверх
13.02.201818:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Общество

    Выдворение из Украины. Саакашвили стал 93 иностранцем с начала года

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (911)

    (обновлено: )88
    С начала года, по той же причине что и Саакащвили, государственная пограничная служба Украины выдворила за пределы Украины 93 иностранных гражданина, тогда как за весь прошлый год выдворены 863 иностранца.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. 

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Уезд Саакашвили: реакция в мире
    Власти Украины в этом году выдворили из страны 93 иностранца на тех же основаниях, что и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

    Об этом заявил глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает пресс-служба ведомства.

    "По аналогичной статье с начала года государственная пограничная служба Украины выполнила поручение соответствующих органов и выдворила за пределы Украины 93 иностранных гражданина, тогда как за весь прошлый год выдворены 863 иностранца", — отметил он.

    Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?