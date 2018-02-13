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    НАБУ принесло мэру Одессы на работу подозрение - СМИ

    (обновлено: )13121
    Сообщается, что мэр Одессы Геннадий Труханов после полуторамесячного отпуска находится в командировке в Чехии.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Официальный сайт Геннадия Труханова

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины доставило в мэрию Одессы сообщение о подозрении мэру города Геннадию Труханову и четырем его подчиненным.

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ
    Передача дел из ГПУ в НАБУ имеет свою специфику - Кравец

    Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах.

    По информации собеседников, подозрение касается "дела земляков".

    Сам Труханов после полуторамесячного отпуска находится в командировке в Чехии.

    Отсутствие Труханова связывают с активизацией работы Национального антикоррупционного бюро по "делу земляков"

    Ранее сообщалось, что Труханов более месяца отсутствует на работе и 5 февраля не вышел из дополнительного отпуска. По его данным, мэр отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск. Сначала Труханов планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21 января, а затем неожиданно оформил себе командировку в Афины. Из Греции он улетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января. Позже он взял отпуск за свой счет до 4 февраля, потом продлил его до 8 февраля.

    "Мэр Одессы Геннадий Труханов по окончании отпуска, который городскому голове продлили 8 февраля, уехал в командировку… в Чехию", — говорится в сообщении горсовета.

    Кроме того, по данным Odessa.net.ua сообщает, что на рабочих местах отсутствуют секретарь горсовета Алексей Потапский и вице-мэры Павел Вугельман и Андрей Котляр. Они взяли отпуск и больничные.

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