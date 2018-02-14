Тренд дня: "Американцы выбивают региональных князей... как Труханов"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Нацразведка США спрогнозировала досрочные выборы в Украине. Согласно обнародованному докладу директора национальной разведки США Дэна Коутса "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США", Украине грозят внутренние потрясения, которые могут привести к перевыборам президента и парламента.

"Популярное разочарование темпами реформ, снижение уровня жизни, усугубление коррупции и политическая поляризация могут привести к досрочным выборам до запланированных президентских и парламентских выборов в 2019 году", — говорится в докладе.

Также в среду стало известно о задержании мэра Одессы Геннадия Труханова в столичном аэропорту "Борисполь". Как сообщили пограничники, Труханова задержали "по поручению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)".

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, два этих события — публикация данных по досрочным выборам в стране и задержание Труханова — сигналы Вашингтона украинскому президенту Петру Порошенко.

"14 февраля Порошенко получил от Вашингтона ряд очередных неприятных сигналов. Показывающих: в него там никто не влюблен и влюбляться не собирается. Первый — это доклад Нацразведки США, в котором говорится о возможности проведения досрочных выборов в Украине из-за сложной экономической ситуации, масштабной коррупции и проблем с парламентской коалицией", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Таким образом, как считает эксперт, Вашингтон четко продемонстрировал Порошенко, что только благодаря Белому Дому он остается при власти до 2019-го, контролируя Кабмин и Раду.

"И если попытается "кинуть" Вашингтон с выполнением "Минска", то последует команда "фас" оппозиции. Второй сигнал — это арест НАБУ, курируемого Госдепом, мэра Одессы Труханова. Мы видим, что американцы начинают перед президентскими выборами "выбивать" региональных "князей", имеющих "договорняк" с Банковой. И которым Порошенко собирался поручить масштабные фальсификации на президентских выборах", — уточнил аналитик.

По его мнению, судьба Труханов должна стать наглядным примером для мэров Киева — Виталия Кличко, Харькова — Геннадия Кернеса, Днепра — Бориса Филатова и других, что "пора дистанцироваться от "хромой утки" Порошенко.

"Если они не поймут намек — НАБУ придет и к ним", — акцентировал Корнейчук.

Публикация Дмитрия Корнейчука

В свою очередь блоггер Александр Скубченко обратил внимание на деятельность Национального антикоррупционного бюро.

"НАБУ отчиталось за два года работы. Возвращено государству (в основном – государственным компаниям) 253 миллиона, из которых 158 миллионов – добровольно на счета компаний. Но "экономический эффект от работы НАБУ" составил аж 3 миллиарда гривен. Откуда, спросите? Например, признание недействительными договоров в судах в пользу госкомпаний на сумму 800 миллионов – но это ещё в процессе, не взыскано, но уже в "экономическом эффекте", — акцентировал блоггер.

По его мнению, предотвращение разворовывания госсредств нельзя назвать экономическим эффектом от работы НАБУ.

Публикация Александра Скубченко

"Как говорится, "Ударим хозяйственными исками по коррупции!" — ваша НАБУ. Или вот: НАБУ – внимание! – предотвратило разворовывание 2 миллиардов гривен. Представляете? Предотвратило. Это называется теперь "экономический эффект от работы НАБУ". Вот создали НАБУ, и теперь коррупционеры боятся разворовывать государственные деньги. Только вопрос: почему побоялись разворовать 2 миллиарда, а десятки других миллиардов – таки разворовали? Вот я, например, не украл у государства ни копейки. Прошу НАБУ оценить это в 100 миллиардов гривен "экономического эффекта". Ведь мог же и разворовать, если бы НАБУ не боялся и возможность была", — резюмировал Скубченко.

Наряду с этим эксперты не обошли вниманием конфликт вокруг заявления нардепа Радикальной партии Виктора Галасюка о том, что украинские промышленники и производственные ассоциации выступили с инициативой отставки первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова. Эксперты связывают "атаку" на Нефедова с внедрением в Украине системы электронных торгов ProZorro.

Как подчеркнул экономист Сергей Фурса, Нефедова обвиняют в том, что он якобы «агент мировой закулисы, который гробит украинскую экономику».

"Это прекрасно. Могучая кучка мощных стариков (Кинах, Семиноженко, Козаченко, Салий и другие) подписались под призывов радикального интеллигента Галасюка с требованием уволить Макса Нефедова. Могучие старики утверждают, что Макс, агент мировой закулисы, гробит украинскую экономику. И, наверное, гробит ее неправильно. Ведь Макс еще под стол пешком ходил, когда эти мощные старики начали гробить экономику Украины. И делали это долго, со вкусом и профессионально. Помогали в этом всем президентам Украины", — напомнил Фурса.

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Он добавил, что камнем преткновения стал закон "Покупай украинское", против которого Нефедов активно выступает уже не первый месяц.

"И теперь у них сердце разрывается, когда они видят, что их наследие разрушается. Когда они видят систему Прозорро, разрушающую главные скрепы страны, когда после тендеров и до них не заносят уважаемым людям. Такое наплевательское отношение терзает их сердца, которые и так уже не молоды. Нефедов должен ответить за это. Должен ответить, что не даёт Галасюку и компании запустить закон "купуй украинське у друзей авторов законопроекта купуй украинське", который должен наконец избавить страну от ненавистного Прозорро, навязанного стране мировой закулисой. Убивающей саму душу Украины. И только ветераны украинской политики находят в себе силы сказать свое все еще твердое "нет". Они то знают", — подытожил экономист.

Публикация Сергея Фурсы

А эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус задался вопросом, кто после увольнения Нефедова заменит его в должности.

"Прочитал об инициативе уволить Максима Нефедова. Жаль, что инициаторы не предоставляют конструктива — а кто же вместо него? Кинах, Семиноженко, Пустовойтенко, Фокин, Масол, Звягильский, Дурдинец, Потебенько? Кто, по вашему мнению, должен вдохнуть новую жизнь в промышленность, открыть второе дыхание и дать мощный импульс реформам?" — отреагировал Герус.

Публикация Андрея Геруса

Вместе с тем юрист Андрей Портнов прокомментировал решение взять под стражу бывшего заместителя руководителя департамента особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса без возможности внесения залога. Напомним, что с июля прошлого года Сус находился под домашним арестом, но в январе суд изменил ему меру пресечения на залог в размере 1,76 миллионов гривен. Поскольку Сус не внес эти деньги как залог, то судьи решили изменить ему меру пресечения на содержание под стражей.

"Бывшего следователя ГПУ Суса суд взял под стражу после того, как он не заплатил установленный ему мерой пресечения залог. Вроде обычная новость, но в ней есть другая мораль. Это именно тот следователь, который помог Президенту Порошенко завладеть акциями одной из самых прибыльных компаний страны "Нафтогазвидобування", — уточнил Портнов.

Он подчеркнул, что Порошенко благодаря активности Суса "увеличил свою капитализацию сразу на несколько сотен миллион долларов".

Публикация Андрея Портнова

"Но сейчас следователь уехал жить в тюрьму. Президент забыл о нём, никто даже не заплатил за него небольшой, относительно стоимости украденных акций, залог. Этот пример — сигнал всем, кто продолжает работать на Порошенко. Вы — расходный материал для его личной наживы. Если у вас из-за него будут проблемы — он не протянет руку, он уже заработал на вас, вы не нужны, в тюрьме пока сидите сами", — подытожил Портнов.