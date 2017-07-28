Экс-чиновника ГПУ Суса посадили под домашний арест

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева в четверг избрал бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Сус будет находиться под арестом в родном Хмельницком. Экс-чиновника ГПУ также обязали сдать все паспорта, а также надели на него электронный браслет, сообщает "112 Украина".

@bihusinfo Экс-чиновник ГПУ Дмитрий Сус (в центре) в зале суда

Напомним, бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса подозревают в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора. Его задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".

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Национальное антикоррупционное бюро уже сообщило Сусу о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.