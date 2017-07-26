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    Приемный отец сожженной девочки взят под домашний арест

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    Мера пресечения избрана только Юрию Кудрявцеву. Его жена находится в больнице: накануне в ходе заседания ей стало плохо, и женщину увезла скорая. О подозрении в убийстве речь пока не идет.
    Приемный отец девочки, которую нашли в водоеме в Кривом Роге, Юрий Кудрявцев
    1kr.ua

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Суд Центрально-Городского района Кривого Рога в среду решил взять приемного отца Амины Менго, сожженное тело которой было найдено в водоеме, под домашний арест на два месяца, сообщает "КП в Украине".

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    Девочка воспитывалась в приемной семье Татьяны и Юрия Кудрявцевых. После ее исчезновения 3 июня они обратились в полицию и сообщили, что не заметили пропажи шестилетней малышки. По их словам, они поехали на железнодорожную станцию встречать из Киева старшую дочь, по дороге Амина попросилась в туалет, вышла, а по приезду на вокзал ее не оказалось в машине. Спустя день тело ребенка нашли сожженным в пакете на дне водоема.

    По словам начальника следственного отдела горотдела полиции Александра Гоптарева, 21 июля приемным родителям объявили о подозрении в совершении ряда преступлений — дача ложных показаний, сообщение о ложном преступлении и надругательство над телом умершего.

    "О подозрении в убийстве речь пока не идет, поскольку не понятно, умерла девочка сама или ей "помогли". (…) Совсем недавно генетическая экспертиза показала, что с вероятностью около 100% найденные в водоеме останки принадлежат девочке", — сказано в сообщении.

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    Первое судебное заседание прошло 25 июля. На нем приемной маме Татьяне Кудрявцевой стало плохо, женщину увезла скорая, и в настоящее время она находится в больнице. В связи с этим меру пресечения избрали только ее мужу.

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