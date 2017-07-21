наверх
21.07.201716:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Жестко и жестоко: Украину накрыла эпидемия запредельного криминала

    (обновлено: )35130
    Украину накрыла эпидемия криминала. Каждый день гибнут десятки людей, каждый день совершаются преступления, наглые и циничные, среди которых изнасилования мужчин и развращения малолетних.
    Пистолеты. Архивное фото
    пресс-служба СБУ

    Дарья Егорова, РИА Новости Украины

    Убийства, похищения людей, изнасилования, грабежи – это не полный список того, что произошло в стране за последнее время. При этом в МВД уверяют, что уровень преступности неуклонно идет вниз. Но происходящее свидетельствует об обратном.

    Кровавая неделя

    Днем, примерно в 14:00, в Подольском ЖЭКе №710 на улице Гречко, 10 В, трое неизвестных напали на мужчину. Выстрелив ему в голову из травматического оружия, вырвали сумку с 200 тыс. гривен и скрылись на автомобиле. Потерпевший жив.

    А на парковке ТЦ "Проспект" близ метро "Черниговская" неизвестные в упор из автомата и пистолета расстреляли гражданина РФ, уроженца Азербайджана Асифа Мамедова, которого разыскивала полиция Новокузнецка Кемеровской области по подозрению в убийстве. 

    Facebook Mira Agni
    Убийство мужчины на парковке в Киеве

    В городе Кролевец Сумской области 21-летний парень нанес своей бывшей 17-летней девушке, которую полгода пытался вернуть, 15 ножевых ранений. В тот же день убийца покончил жизнь самоубийством.

    В Киеве 53-летний местный житель складным ножом, которым до этого нарезал закуску, убил своего собутыльника, заподозрив того в краже мобильного телефона. 

    В Тячевском районе (Закарпатская область) в лесу грибник наткнулся на труп с огнестрельным ранением. Убитым оказался 39-летний житель села Большая Уголька. Как оказалось, драма произошла во время охоты. 15 июля около 22 часов 37-летний односельчанин погибшего во время охоты в урочище "Длинный" намеренно выстрелил из охотничьего ружья в потерпевшего. От полученных травм пострадавший скончался. В полиции добавили, что у них есть все основания считать задержанного причастным к преступлению, несмотря на то, что он все отрицает. Мотивы убийства выясняются.

    Народный депутат Украины VI созыва, руководитель Национального центрального бюро Интерпол в Украине (2005-2007) Кирилл Куликов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Криминал в МВД. Идет естественный отбор кадров - Куликов

    Похищенный вор

    Для 28-летнего киевлянина отдых в Одессе закончился пленом. На пляже Ланжерон к нему подошли двое неизвестных. Представились сотрудниками полиции и предложили пройти с ними. Потом, затолкав парня в машину, закрыли глаза шапкой и повезли в неизвестном направлении.

    Похищенного удерживали в одной из комнат частного дома. Били и требовали за освобождение 30 тыс. долларов.

    Похитителей вычислили в Киевской области. Ими оказались 40-летний киевлянин и 28-летний житель Винницкой области. При обыске у них нашли оружие. Похищенного киевлянина освободили из плена, но не отпустили, так как он разыскивался полицией за кражу. 

    "Клубничка" по-запорожски

    В запорожскую городскую больницу №3 попал молодой человек с разрывом барабанной перепонки и следами удушения на шее. Как рассказал пострадавший, его чуть не задушили в балке на Бабурке, а перед этим изнасиловали.

    По рассказу 20-летнего молодого человека, он познакомился с девушкой в соцсети. В переписке делились сексуальными фантазиями. В итоге, они решили в реальной жизни воплотить некоторые фантазии.

    Поздно вечером молодые люди встретились в одной из балок Хортицкого района. Девушка взяла на себя активную роль, привязала молодого человека к дереву и руководила. Молодые люди занялись сексом, но девушка все не останавливалась, даже когда молодой человек просил остановиться. А после этого и вовсе начала душить его колготками. Молодой человек потерял сознание. Девушка испугалась, что убила его, отвязала от дерева, одела ему штаны и сбежала.

    Исчезнувших в Киеве супругов нашли убитыми в Черниговской области
    Facebook Оксаны Блищик
    Криминал, который не укладывается в голове

    Когда парень пришел в себя, вышел на трассу, где его подобрала машина Хортицкого полка. Они доставили его в медучреждение. После этого инцидента девушка-насильница удалила свою страницу в Интернет. 

    Дедушка — развратник

    В Одессе задержали мужчину, который развращал 7-летнюю девочку. Разоблачить злоумышленника удалось благодаря неравнодушному одесситу, который шел на пляж "Ланжерон" и на склонах увидел маленькую девочку без одежды, а рядом с ней – взрослого мужчину. Свидетель сразу же обратился в полицию.

    Как оказалось, 7-летняя девочка – внучка жены 34-летнего задержанного. Также выяснилось, что во время прогулки мужчина совершал развратные действия по отношению к девочке и делал это не в первый раз. Начато уголовное производство по факту развращения малолетних.

    При этом, по данным главы МВД Арсена Авакова, количество умышленных убийств снизилось на 16%, тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, на 22%. Снижение уровня преступности по группам преступлений (краж, грабежей, разбойных нападений), составляет от 10% до 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними — на 5%; совершенных в отношении несовершеннолетних — на 24%. Вот только реальное состояние дел отличается от статистики министра МВД.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столовая в детском оздоровительном санаторий "Лазурный"
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции