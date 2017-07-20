Под Сумами бывший бойфренд зарезал девушку и покончил с собой

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В городе Кролевец Сумской области молодой человек набросился на девушку и нанес ей более 15 ножевых ударов, после чего покончил с собой.

В полицию поступило сообщение о том, что в больницу была доставлена ​​17-летняя девушка с многочисленными ножевыми ранениями, спасти ее не удалось.

"Инцидент произошел на глазах младшей сестры потерпевшей, которая сообщила работникам полиции, что вечером они с сестрой возвращались домой, а когда она первая зашла домой услышала с улицы крики своей сестры. Оглянувшись, увидела, как молодой человек бьет сестру ножом, а после чего убегает", — сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.

Личность 21-летнего злоумышленника установлена. "Придя к нему домой они выяснили, что в тот же вечер он покончил с собой", — добавили в полиции.

Издание также отмечает, что молодые люди встречались, однако полгода до трагедии сильно поссорились, а юноша все это время пытался восстановить отношения.

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