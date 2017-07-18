Аваков - художник. МВД нарисовало головокружительные успехи

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Национальная полиция Украины подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года, о чем сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков своей странице в Facebook.

По его данным, в сегменте особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляет от 87% по умышленным убийствам до 93% — нанесение тяжких телесных повреждений.

Снижение уровня преступности по группам преступлений (краж, грабежей, разбойных нападений), составляет от 10% до 22% — по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними — на 5%; совершенных в отношении несовершеннолетних — на 24%.

В сфере защиты экономики: рост уровня раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности составляет 22%, в сфере служебной деятельности — 53%, в сфере использования бюджетных средств — 16%.

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В сфере противодействия коррупции:

— направлено в суд протоколов о нарушении антикоррупционного законодательства — в 4 раза больше, чем за первое полугодие прошлого года;

— направлено в суд актов о правонарушениях с признаками уголовного преступления — в 1,5 раза больше;

— направлено в суд обвинительных актов по факту злоупотребления властью или служебным положением — в 2,5 раза больше.

Аваков добавил, что, несмотря на явный прогресс, он все еще не доволен результатами, так как уровень преступности в Украине "недопустимо высокий для цивилизованной европейской страны". При этом он сказал, что "доволен тенденцией — уже заметному снижению уровня преступности, росту раскрытия и улучшению качества работы системы полиции".

Как отмечает экс-заместитель главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка, для того, чтобы иметь представление о правдивости опубликованного министром, надо знать, откуда он взял эти данные, потому что в Украине существует единственны реестр досудебных расследований в Генпрокуратуре. Кроме прокуратуры, нет официальной статистики.

"По-моему, МВД создало свою статистику. В информационном центре берут цифры такие, какие им нравятся. Это манипуляционная статистика, которую специально рисуют. Она соответствует реальному положению дел на 10-20%. Ведь министр выдает данные только те, где хорошие цифры нарисовали. Там нет и половины того, что должно быть. К примеру, сколько человек задержано и арестовано. К тому же, людей не интересуют цифры, их интересует, чтобы против них и их собственности не совершались преступления и чтобы понесенный ущерб возмещался. А какой ущерб Нацполиция возместила, об этом министр не написал. Ведь самое главное – это возвращение украденного имущества людям. Все остальное украинцев не интересует", — сказал в комментарии РИА Новости Украина Григорий Мамка.

Все эти цифры озвучиваются только в качестве пиар-компании, для поднятия рейтинга МВД и его руководства, заявляет полковник полиции.

"Если зарегистрировано 1000 производств, а раскрыто 10 преступлений, это будет ноль, ноль одна тысячная. Что нужно, чтобы улучшить показатели?! Необоснованно закрыть производства. 900 закрыли — вот и получилось 10% раскрытых преступлений. Вот такая формула работает в МВД, об этом даже говорил генпрокурор Луценко в Житомире, где наказывал прокуроров, которые безосновательно закрыли производства. На практике сейчас повсеместно действует эта схема – чем больше производств закрыто, тем выше процент раскрываемости. С людьми никто не считается", — подчеркивает Григорий Мамка.

То, что преподносит в Facebook министр МВД, по мнению полковника полиции, слишком отличается от реальной жизни. Красивая картинка от Авакова. А люди еще верят полиции, обращаются, но их отфутболивают. И если собрать все жалобы на действия полиции, которые поступили в МВД, ГПУ, СБУ, все бы ужаснулись. Но этого МВД не покажет.