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    Аналитика и комментарии

    Аваков - художник. МВД нарисовало головокружительные успехи

    Тема:

    Рост криминала в Украине (321)

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    Головокружительные успехи в работе показывает МВД, которое, практически поборола всю преступность и раскрыла почти все преступления. Но только на картинках, реальность кусается.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Национальная полиция Украины подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года, о чем сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков своей странице в Facebook.

    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского
    При "сниженном" уровне преступности никто не чувствует себя защищенным — юрист

    По его данным, в сегменте особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляет от 87% по умышленным убийствам до 93% — нанесение тяжких телесных повреждений.

    Снижение уровня преступности по группам преступлений (краж, грабежей, разбойных нападений), составляет от 10% до 22% — по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

    Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними — на 5%; совершенных в отношении несовершеннолетних — на 24%.

    В сфере защиты экономики: рост уровня раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности составляет 22%, в сфере служебной деятельности — 53%, в сфере использования бюджетных средств — 16%.

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    В сфере противодействия коррупции:

    — направлено в суд протоколов о нарушении антикоррупционного законодательства — в 4 раза больше, чем за первое полугодие прошлого года;

    — направлено в суд актов о правонарушениях с признаками уголовного преступления — в 1,5 раза больше;

    — направлено в суд обвинительных актов по факту злоупотребления властью или служебным положением — в 2,5 раза больше.

    Аваков добавил, что, несмотря на явный прогресс, он все еще не доволен результатами, так как уровень преступности в Украине "недопустимо высокий для цивилизованной европейской страны". При этом он сказал, что "доволен тенденцией — уже заметному снижению уровня преступности, росту раскрытия и улучшению качества работы системы полиции".

    Как отмечает экс-заместитель главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка, для того, чтобы иметь представление о правдивости опубликованного министром, надо знать, откуда он взял эти данные, потому что в Украине существует единственны реестр досудебных расследований в Генпрокуратуре. Кроме прокуратуры, нет официальной статистики.

    На месте убийства мужчины в Киеве
    Полиция Киева, facebook
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    "По-моему, МВД создало свою статистику. В информационном центре берут цифры такие, какие им нравятся. Это манипуляционная статистика, которую специально рисуют. Она соответствует реальному положению дел на 10-20%. Ведь министр выдает данные только те, где хорошие цифры нарисовали. Там нет и половины того, что должно быть. К примеру, сколько человек задержано и арестовано. К тому же, людей не интересуют цифры, их интересует, чтобы против них и их собственности не совершались преступления и чтобы понесенный ущерб возмещался. А какой ущерб Нацполиция возместила, об этом министр не написал. Ведь самое главное – это возвращение украденного имущества людям. Все остальное украинцев не интересует", — сказал в комментарии РИА Новости Украина Григорий Мамка. 

    Все эти цифры озвучиваются только в качестве пиар-компании, для поднятия рейтинга МВД и его руководства, заявляет полковник полиции. 

    "Если зарегистрировано 1000 производств, а раскрыто 10 преступлений, это будет ноль, ноль одна тысячная. Что нужно, чтобы улучшить показатели?! Необоснованно закрыть производства. 900 закрыли — вот и получилось 10% раскрытых преступлений. Вот такая формула работает в МВД, об этом даже говорил генпрокурор Луценко в Житомире, где наказывал прокуроров, которые безосновательно закрыли производства. На практике сейчас повсеместно действует эта схема – чем больше производств закрыто, тем выше процент раскрываемости. С людьми никто не считается", — подчеркивает Григорий Мамка. 

    То, что преподносит в Facebook министр МВД, по мнению полковника полиции, слишком отличается от реальной жизни. Красивая картинка от Авакова. А люди еще верят полиции, обращаются, но их отфутболивают. И если собрать все жалобы на действия полиции, которые поступили в МВД, ГПУ, СБУ, все бы ужаснулись. Но этого МВД не покажет. 

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