В Украине с уличной преступностью будет бороться новый вид полиции

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В Украине будет создан новый вид полиции — тактическая, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, этот будут специально обученные правоохранители, одна из основных задач для которых – борьба с уличной преступностью.

"Там будут физически подготовленные, мотивированные, готовые ситуационно победить. Потому что улица-это ситуация.(…) Тактическая полиция в Европе – это подразделение, которое обеспечивает порядок во время массовых мероприятий, протестных акций. Это полицейские, которые общаются с людьми, а не спецназ, который стоит с резиновыми палками, отгородившись щитами. Мы создаем абсолютно новую структуру, которая будет эффективно осуществлять охрану общественного порядка и работать над деэскалацией конфликтов во время мероприятий. Нам помогают европейцы, американцы. Проводятся тренинги для инспекторов. Пока у нас есть тактическое подразделение только в Киеве. Но двигаемся дальше", — отметил Князев в интервью Цензор.

Глава Нацполиции также рассказал, что сейчас одновременно начат набор в тактическую полицию, дорожную и донабор в патрульную. Планируется взять на службу 5,5 тысяч сотрудников по всей стране и обучить их.

Ранее Сергей Князев заявил, что за текущий год в отношении полицейских было открыто почти 600 уголовных производств.