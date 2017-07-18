При "сниженном" уровне преступности никто не чувствует себя защищенным — юрист

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Нацполиция 17 июля подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года: динамика — уверенно положительная. Снижение уровня преступности по группам преступлений составляет от 10% до 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Такие данные в Facebook опубликовал министр внутренних дел Арсен Аваков. Так, в сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрываемости преступлений составляет от 87% по умышленным убийствам до 93% по нанесению тяжких телесных повреждений.

Как на самом деле обстоит положение дел в правоохранительных органах, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил юрист, адвокат Евгений Лосовский.

Как так получается, что ни одно из громких убийств в эти 87% не попадает?

— На самом деле, всегда интересно, когда тот, кто проводит работу, он же и проводит статистику своей работы. То есть, насколько она успешна или нет. Поэтому в процентном соотношении все звучит отлично. Еще бы хотелось, на самом деле, в абсолютном значении, то есть поговорить. А теперь по особо тяжким преступлениям, то есть, заказным убийствам. Каким-либо образом необходимо сказать, что сегодня мы с вами видим статистику, которая определяется одним словом: умышленные убийства и 87%. На самом деле очень важна квалификация, которую использует Нацполиция и каким образом, и куда она в данную статистику кладет те или иные преступления. А теперь еще конкретно о работе Нацполиции. На самом деле, раскрываемость, как таковая, она не определяется только этим моментом, 87%, а определяется, найден ли в данном случае преступник, доведено ли дело до логического завершения, то есть приговора. И момент: мы передали материалы в суд — звучит по крайней мере смешно, потому что вот для нас, всех граждан, скажу, что передать можно миллион дел, а их соответственно подготовка, обоснование, я уже по-простому так, оставляет желать лучшего. И на самом деле, данные граждане имеют отношение к данному преступлению. Это еще тоже очень большой вопрос.

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То есть, раскрываемость по статистике это в том числе и дело, которое просто передано в суд?

— Если нас сегодня слушают бывшие сотрудники и те сотрудники, которые являлись наиболее эффективными, честными, и те кто на самом деле защищал нас, что первой задачей всегда было на всех совещаниях, особенно которые любили в субботу проводить, чтобы граждане не скучали, даже те, у которых семьи, материалы срочно в суд. Потому что первый вопрос: насколько мы погрязли в материалах и сколько у каждого следователя. И следователи говорили всегда: слушайте, мы не готовы, у нас материалы абсолютно не то, что не вылизаны. Они наполовину не соответствуют необходимому процессуальному кодексу. Говорят — срочно в суд. А теперь вопрос в другом. Не только подготовка материалов, но давайте оценим и самый важный момент, это длительность расследования, это то что наши граждане привыкли, придя в какое-то наше РОВД, например, в Киеве, и следователя не только невозможно найти, ему вообще вопрос невозможно задать. Поэтому тут еще очень важный момент, а сколько же мы времени расследуем то или иное преступление? Это второй факт. Теперь третий факт. Не только время, не только передача в суд. А вообще в целом, каким образом это происходит, насколько соблюдаются права граждан. С точки зрения ответа на какие-либо ходатайства, письма, соответственно, и если вообще очень просто, мы себя защищенными абсолютно не чувствуем. Поэтому статистика — дело наживное, как говорят. Кто пишет, тот и определяет результат данной статистики.

Каковы ваши личные наблюдения за тем, как долго готовятся к судебным процессам?

— Вчера я встречался с коллегами, практикующими адвокатами, причем которые находятся в процессе уже лет тридцать. И вы знаете, мы на самом деле ужаснулись, и фраза прозвучала одна: если это мы, которые являемся специалистами в данном вопросе, с командой, соответственно, юристов-адвокатов, не можем достигнуть необходимого результата, заходя в какое-либо РОВД, то что можно представить, если человек приехал без денег в какое-либо РОВД поискать правды. Да будем реалистами: со старта — в глаза видеть не будут. А теперь без эмоций, следующее: на самом деле, если сравнить за последние годы и уйдя от статистики МВД, ситуация не только улучшилась, она значительно ухудшилась. Мы сегодня все видим по особо тяжким преступлениям, заказным убийствам результаты их расследований. И очень удобно класть в одну корзину статистику не раскрываемости, поэтому ситуация настолько страшная, что в принципе надеяться, что появится супер квалифицированный следователь… Они есть, но их количество критически малое и падает. Появятся те граждане, которые в данном случае проведут процесс дознания правильно, проведут абсолютно верно все экспертизы, и что самое важное, есть вещи, которые можно пережить. Не дай Бог, что-то с автомобилем, не дай Бог, что-то с имуществом, а теперь вот последний вопрос: кто у нас в стране занимается особо тяжкими преступлениями эффективно с точки зрения борьбы с педофилией, борьбы с торговлей людьми? Это там, где нет экономики, там куда прийти к начальнику управления и написать, что мне необходимо для сотрудников автомобиль, не только в патрульную службу. То, о чем мы с вами раньше говорили. Патрульная — это конфета, которая лежит и которую показывают. Но самое страшное, что органы следствия в данном случае реальной реформы не получили. И то что мы видим на дорогах, даже при наличии новых автомобилей, формы и при этих же проблемах, вы можете себе представить, что происходит там, где мы с вами не видим. А происходят ужасные вещи.

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Ранее было заявлено про нехватку следователей. Или же действует все с таким же ограниченным ресурсом?

— Ресурс не только ограничен, но и время для подготовки следователя, оно достаточно велико должно быть. Тем более работа с агентурной сетью, работа так называемых оперативников по земле. У нас абсолютно отсутствует профилактика. То есть, те кто освободились из мест лишения свободы, работа МВД не только раскрываемость, работа МВД, которая была всегда, по построению участковых, по построению агентурных сетей, по построению процесса уведомления о готовящихся преступлениях. Её ноль. Мы сегодня с вами не видим. К вам последний раз когда обращался при входе в дом в данном случае участковый? Когда вы его видели? Если мы всегда смеялись ранее над участковыми, тем не менее, это серьезнейший участок профилактической работы. Более того, если мы с вами сегодня встретим, зайдем к участковому, скажем, сколько на нашем участке находится граждан, которые отбыли срок наказания? В данном случае, постатейно, кто, где проживает, с кем общается? Вы знаете, это провал, который невозможно за один-два года восстановить.

И самое страшное, что старые оперативники, которые знали отлично район, свой участок, их уже нет. Их можно чуть ли не шерифами назвать, но на это необходимо лет 5-7 только для подготовки начального этапа. Не говоря уже об информационном обеспечении и материальном обеспечении. Без материального вопроса работа агентурной сети как таковая равна нулю. И четвертое, самое важное, это способность защитить не только граждан, то есть нас, и при агентурной работе защитить того, кто в данном случае для державы дает материал, который позволяет предусмотреть преступления. А теперь, где эти материальные средства? Понятно, что нам под грифом "секретно" никто не скажет. В данном случае агентурная работа ведется отлично, но мы с вами видим, каким образом идет раскрываемость тяжких преступлений. И еще последнее. Можно привлечь и ФБР, и ЦРУ, и ряд спецподразделений Израиля, но поверьте, для нас в стране ни один специалист не будет эффективен, потому что он не знает оперативной составляющей любого района, например, Киева. Для этого надо годы. Поэтому вопрос только в одном: или мы вырастим в данном случае и поставим человека, знаете, как в свое время в римской империи был генерал Максимус, которому верили солдаты, и которые понимали, что в данном случае всегда будет защита. Или у нас появятся те граждане, которые станут на создание Нацполиции, начиная с обычного оперативного работника. Или мы закончим с увеличением уровня преступности не только 20-30%, а глобально.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.