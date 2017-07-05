По уровню преступности Украина обогнала 90-е годы - эксперт

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

По статистике, в 2016 году в Украине было зарегистрировано 600 тысяч преступлений. Сегодня в государстве уровень правонарушений выше на 10%, чем в самые лихие годы. А раскрываемость при этом намного ниже, она упала более чем в три раза.

Самый низкий показатель сегодня в столице — 16 %, в среднем по Украине — 39%. По уровню преступности в стране мы обогнали 90-е годы, рассказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина директор консалтинговой компании William Invest Expert Виктор Медведь.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Директор консалтинговой компании William Invest Expert Виктор Медведь

Как отметил эксперт, есть конкретные проблемы: практически из системы исключено расследование по преступлениям, совершенным группой лиц.

"У нас прекратил существование УБОП. Не только как управление, сегодня не используется их методика работы. Мы видим увеличение преступных группировок и развитие организованной преступной деятельности. Больше всего совершается тяжких преступлений и преступлений против собственности — не бытовых, а в экономической сфере: то же рейдерство, мошенничество, подделка документов. Любой захват собственности. По сравнению с 1996 годом сегодня оргпреступность наносит большой ущерб и имеет гораздо больший масштаб", — объясняет Виктор Медведь.

При этом, как отмечает эксперт, объем финансирования, если брать МВД, — наибольший за всю историю независимости страны — 45 млрд грн. А это почти 50% от финансирования армии в условиях ведения боевых действий. Денег больше чем достаточно.

"Есть ключевые проблемы: первая — отсутствие юридической деонтологии при наборе сотрудников. Деонтология — это определение психологического критерия для занятия определенной должности. Сегодня людей, которые психологически не могут работать прокурором, судьей или же полицейским, все равно назначают на соответствующие должности. Эта наука давно существует, но в Украине не используется.

Вторая: отсутствие внедрения новых технологий, из-за которых эффективность работы сотрудников падает. Это начиная от банальных протоколов патрульной службы, нет автоматизации оформления документов. Точно так же не усовершенствована система сбора оперативных данных, их обработка. Нет нормальных систем доступа к информации. Отсутствует единая система документооборота, поэтому более 70% своего рабочего времени сотрудник полиции тратит на написание документа, который можно было автоматически составить.

Мобильность на уровне 80-х годов прошлого столетия. При этом на это направления выделяются миллиарды гривен, а эффективность использования этих денег близка к нулю. На создание сайта МВД потрачены миллионы, а реальная цена его — 10 тысяч гривен. По этим затратам можно оценить все распределение средств", - подчеркивает эксперт.

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По мнению Виктора Медведя, сегодня в правоохранительной системе бардак: в СБУ антитеррористический центр финансируется по остаточному принципу — около 15 млн гривен, и не понятно, почему он не поддерживается финансово.

"Хотелось бы понимать, какая у нас есть доктрина внутренней и внешней безопасности. Но никто так далеко не смотрит. Всех власть имущих сегодня интересует использование правоохранительных органов для двух направлений — или для пополнения своих экономических карманов, или для политического давления с целью последующего пополнения экономических карманов. Мы из этой парадигмы не выходим", — считает эксперт.