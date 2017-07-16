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    История одного преступления в Харькове (18+)

    Тема:

    Рост криминала в Украине (306)

    (обновлено: )23
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    Нацполиция Харьковской области
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    Нацполиция Харьковской области
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    Нацполиция Харьковской области
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    Нацполиция Харьковской области
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    Нацполиция Харьковской области
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    Нацполиция Харьковской области
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    Нацполиция Харьковской области
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    Нацполиция Харьковской области
    История одного преступления в Харькове
    История одного преступления в Харькове
    Нацполиция Харьковской области

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    История одного преступления в Харькове

    В Харькове злоумышленник, совершивший разбойное нападение на кредитное учреждение, погиб во время преследования полицией. Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, в субботу, 15 июля, в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 14.00 неизвестный зашел в помещение кредитного учреждения и, угрожая пистолетом, пытался украсть деньги. Кассир успела нажать "тревожную" кнопку.

    Работники охраны, которые были неподалеку, приехали на вызов и начали преследовать грабителя. На помощь им пришли прохожие. Вору удалось оторваться от погони и скрыться в подъезде жилого дома.

    Смотрите также: Как силовики покидали здание медиа-холдинга "Вести"

    На место направили дополнительные силы полиции. Правоохранители окружили дом до приезда бойцов спецподразделения КОРД. Бойцы предварительно определили, в какой квартире может скрываться беглец и начали его задержание. В это время мужчина выпрыгнул из окна на четвертом этаже.

    До приезда врачей спецназовцы оказывали ему первую медицинскую помощь, однако от полученных травм злоумышленник скончался в машине "скорой" помощи.

    Происшествие предварительно квалифицирована по ч.3 ст.187 (разбой) и ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

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