Чикаго 30-х в Киеве. Соцсети шокированы очередным убийством

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Тиха украинская ночь… В последнее время эти легендарные строки все больше расходятся с реальностью. Вечером в среду, 19 июля, на парковке столичного торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении. Позже стало известно, что убитый — уроженец России. К тому же преступник. По словам спикера МВД Артема Шевченко, погибший россиянин совершил преступление у себя на родине и находился в розыске.

Несмотря на уточнения правоохранителей в украинском сегменте соцсетей этот инцидент вызвал немало тревожных комментариев: "Обычный киевский вечер… ничего интересного. PS сегодня даже без гранат обошлось"; "По многочисленным заявлениям украинских правоохранителей, криминальная обстановка в стране продолжает улучшаться. Ну, мы это и так видим. Практически каждый день". "Это уже проходили в 90-е. Тогда общество было согласно с усилением силовиков, желая наведения порядка. Само же абстрагировавшись из процесса…", — пишут в сетях.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook