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    Аналитика и комментарии

    Чикаго 30-х в Киеве. Соцсети шокированы очередным убийством

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    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве (340)

    (обновлено: )100440
    Киев вечерний становится не самым безопасным городом… В столице на парковке одного из торговых центров из автомата расстреляли человека. Как отреагировали на такую новость сами украинцы в соцсетях?
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Киев Оперативный

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Тиха украинская ночь… В последнее время эти легендарные строки все больше расходятся с реальностью. Вечером в среду, 19 июля, на парковке столичного торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении. Позже стало известно, что убитый — уроженец России. К тому же преступник. По словам спикера МВД Артема Шевченко, погибший россиянин совершил преступление у себя на родине и находился в розыске.

    Несмотря на уточнения правоохранителей в украинском сегменте соцсетей этот инцидент вызвал немало тревожных комментариев: "Обычный киевский вечер… ничего интересного. PS сегодня даже без гранат обошлось"; "По многочисленным заявлениям украинских правоохранителей, криминальная обстановка в стране продолжает улучшаться. Ну, мы это и так видим. Практически каждый день". "Это уже проходили в 90-е. Тогда общество было согласно с усилением силовиков, желая наведения порядка. Само же абстрагировавшись из процесса…", — пишут в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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