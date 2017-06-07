Мешок с обгоревшими останками ребенка нашли в озере в Кривом Роге

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В Кривом Роге Днепропетровской области полиция нашла останки, которые могут принадлежать пропавшему ребенку. Водолазы извлекли пакет из водоема неподалеку от детского дома семейного типа, сообщает ТСН.

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"Экспертиза еще должна подтвердить личность погибшей. Однако именно там, в Кривом Роге, уже третьи сутки ищут 6-летнюю Амину. В субботу утром названные родители заявили, что приемная девочка исчезла. Они путались в показаниях и не могли точно объяснить, где и как потеряли малышку", — говорится в сюжете.

1tv.kr.ua В озере в Кривом Роге нашли мешок с человеческими останками

Как стало известно журналистам из собственных источников, приемный отец признался, что девочка умерла во сне. Чтобы скрыть это, тело сожгли, а останки выбросили в водоем.

Приемная мать заявила, что показания из мужчины выбили. Пока же четырех приемных и двух родных детей по требованию прокуратуры из семьи забрали, они находятся в реабилитационном центре. Родители на свободе, правоохранители от комментариев воздерживаются.

Ранее сообщалось, что американскую медсестру подозревают в убийстве не менее 60 детей.