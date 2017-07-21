Убийство "на почве янтаря": дело на воров, среди которых были военные, направлено в суд

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Ровенской области пять мужчин, среди которых двое были военными, пытаясь похитить янтарь, убили человека. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры западного региона Украины.

Сообщается, что в янвре этого года жители Житомирской области совершили в Ровенской области разбойное нападение на владельца янтаря-сырца и его родителей.

"В результате стычки, возникшей в гараже потерпевшего, двое из нападавших сделали несколько выстрелов в отца. От полученных травм пенсионер скончался по дороге в больницу. Поняв, что случилось, правонарушители забрали мешок с ценными камнями и оружием и бросились к оставленному снаружи автомобилю", — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая стоимость украденного янтаря составляет более 17 тыс долл.

Военной прокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, п.п. 6, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263 и ч. 5 ст. 27 УК Украины. Обвинительный акт в уголовном производстве уже направлен в суд для рассмотрения по существу.

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Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по делу о взятке за добычу янтаря были задержаны трое помощников народных депутатов, охранник и два представителя общественной организации, которые осуществляют борьбу с коррупцией.