Золотарев о Порошенко в Брюсселе, изменениях в госбюджет и "янтарном деле"

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

После завершения визита в США президент Украины Петр Порошенко отправился в Брюссель, где 22 июня начался двухдневный саммит ЕС.

В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель представят свою оценку по выполнению Минских договоренностей.

Премьер-министр Владимир Гройсман прибыл на пленарное заседание ВР и попросил в течение дня рассмотреть законопроект № 6600 о внесении изменений в госбюджет на 2017 год.

"Учитывая, что это очень важный бюджет, который предусматривает финансирование субсидий для украинских граждан, заработную плату в оборонном секторе, финансирование заработных плат для врачей, финансирование программы "Доступные лекарства", много других важных проектов, я очень просил бы вас сегодня принять решение о рассмотрении этого законопроекта хотя бы в первом чтении", — сказал Владимир Гройсман депутатам.

Также правительство внесло в парламент доработанный законопроект о пенсионной реформе, которая, по словам премьер-министра, позволит повысить материальное обеспечение украинских пенсионеров, 80% которых находятся за чертой бедности.

Эти и другие ключевые события четверга, 22 июня, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев.

О ВИЗИТЕ ПОРОШЕНКО В БРЮССЕЛЬ

Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе встретился с главой Евросовета Дональдом Туском и с Ангелой Меркель провел переговоры. То есть визит можно назвать успешным?

— Меня волнует только вопрос качества этих встреч. Поскольку визит в Вашингтон, о котором так много говорили и много обсуждали эту тему, этот визит, который многих удивил, оценки разошлись. Одни говорят, дескать, это позорище, так и президента Панамы не принимали. Это вообще за рамками протокола. Другие же, наоборот, в этом видят очередную "перемогу" нашего президента.

Как политик Петр Порошенко, безусловно, получил профит, он в выигрыше. То есть он опередил Путина. Вопрос в другом, состязался ли с ним Путин в том, чтобы первым пожать руку Трампу. Сомневаюсь. Но он опередил. И это знаково, и, безусловно, во внутриполитическом дискурсе это будет отработано по полной программе. И мы это уже видим. Как президент Украины, во всяком случае, ничего не приобрел, это точно. Но судя по реакции европейских, американских масс-медиа, получил определенные репутационные минусы, я бы сказал. Поскольку эти нюансы, протокольные нюансы европейские и американские журналисты все подметили: и отсутствие красной дорожки, и отсутствие совместного брифинга, и выступление… Лучше уже было в посольстве устроить брифинг, а не стоять перед оградой Белого дома. И все это, естественно, сейчас перемывают косточки.

Сегодня встречи были также в Европе с важными лицами, высокопоставленными европейскими политиками и чиновниками. Что об этих переговорах скажете? Насколько необходимо это было президенту?

— Опять же, показать, что президент – не хромая утка, о том, что с ним что-то обсуждают, о чем-то договариваются. То есть это, если серьезно относиться к этому, хорошо, что есть коммуникация, хорошо, что еще подают руку.

Сегодня Дональд Туск заговорил на украинском, похвалил Украину за реформы. В частности, хвалил за борьбу с коррупцией в Украине.

— Меня бы больше вдохновило, если бы в таких выражениях расчувствовалась бы госпожа Меркель. К нашему сожалению, все-таки тон в ЕС задает Меркель, Макрон, но не Дональд Туск. Хорошо, что Туск есть, хорошо, что он не сменил, не поддался давлению националистов польских, держит марку. То есть у него достаточно много проблем у себя на родине, но, тем не менее, хотя бы ему спасибо за проукраинскую позицию. Вот с Меркель сложнее. И там, похоже, накопилось раздражение. Поскольку видят, что президент Украины постоянно петляет с "Минском".

Что лидеры ЕС скажут о выполнении минских соглашений?

— В очередной раз услышим требования к России, но есть и вопросы к Украине. Мне кажется, особенно после, обратите внимание, что эти два дня вдруг исчезла тема закона о деокуппации, о прекращении АТО. Уже об этом никто не говорит. Обратите внимание: буквально каких-то два дня, и дискурс сменился. Из уст представителей Банковой, команды БПП тема сошла на нет. Очевидно, все-таки в Вашингтоне вопрос стоял именно о выполнении "Минска" со всеми причитающимися. И плюс косвенный признак того, что по "Минску" пойдет активизация, и сегодня Виктор Медведчук заявил о том, что процесс верификации, обмена пленными закончен. И вообще, после месячной паузы активизировался этот политик, дал достаточно жесткую оценку, зафиксированную ВР, курсу на НАТО, и теперь вернулся к теме обмена пленными. У него это хорошо получалось, 495 пленных, насильно удерживаемых лиц, еще в прошлом году. По-моему, это был единственный прогресс в части "Минска" – это работа гуманитарной подгруппы. Дай бог, чтобы оставшиеся 130, сколько там насчитали, всех на всех, важно, чтобы эти люди вернулись домой. Уже это будет хорошо. И с другой стороны, осенью, я думаю, что усилится давление в плане выполнения других пунктов Минских соглашений.

О РЕФОРМАХ КАБМИНА И ГОЛОСОВАНИИ ЗА НИХ В РАДЕ

Владимир Гройсман прибыл на пленарное заседание ВР и попросил рассмотреть изменения в госбюджет на 2017 год. Но оценки неоднозначны этим изменениям, о сути изменений также говорили по-разному. Как вы прокомментируете?

— Основное возмущение – то, что не было конкретики, дескать, опять премьер играет в политику, такого рода обвинения, дескать, надо более компетентно и не такими сырыми документами заходить в ВР. Как говорится, по минимуму, удовлетворили, ведь речь идет о перевыполнении бюджета, бюджет перевыполнен на 39 миллиардов, из которых 29 миллиардов – это вот эти конфискованные средства, и уже из этого 26 миллиардов расписано: миллиард пойдет в спецфонд Кабмина, а 25 миллиардов надо закрывать дыру с субсидиями, и киевляне, "немытый" Киев, Левобережье как раз оказалось заложником этой ситуации, когда деньги предназначаемые для субсидий, задерживаются. Это программа "Доступные лекарства", имиджево выгодные, выигрышные темы. Это инфраструктурные проекты, это оборона, куда уйдут эти 26 миллиардов. Но вот этот зазор, конечно, Гройсман ушел недовольным, поскольку он прекрасно понимает, что пойдет все равно опоздание с распределением, пока деньги дойдут. Но хочу обратить внимание, как голосовало БПП. Совсем уж было заметно, что с президентской политической силой у Гройсмана отношения весьма неровные, и явно Банковая смотрит на амбициозного премьера довольно ревниво. Судя по всему, не будет утверждена программа правительства и, судя по всему, есть интерес господина Гройсмана подвесить в таком состоянии, дабы не зарывался. Сегодняшний день голосования очень четко показал, что легкой жизни у премьера не будет.

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То есть это противостояние, о котором говорят, на самом деле существует?

— Я не хочу выступать капитаном очевидность, но вот как бы сегодняшний день, сегодняшнее голосование – это такая иллюстрация: вроде бы мы в одной лодке плывем, но время от времени демонстрируем, что табачок порознь, и Банковая не заинтересована в удовлетворении всех амбиций и политических хотелок премьера. Тем более что понятно, вот ряд вещей – "Доступные лекарства", осовременивание пенсий, как не относись к пенсионной реформе, то, тем не менее, очки он заработает.

Внесли пенсионную реформу в парламент. Какова ее судьба?

— Мое мнение, опять же, исходя из общения с депутатским корпусом, ее легче будет провести, нежели реформу земельную. Как-то по ней есть определенный консенсус и, скажем так, компромиссные позиции.

Консенсус в коалиции и за ее пределами? "Самопомич" голосовала за медицинскую реформу, но будут ли там голосовать за пенсионную – вопрос?

— У меня сложилось ощущение, что по пенсионной не будут входить в жесткие контры с премьером, потому что депутаты рискуют оказаться в роли плохих парней в глазах ответственности, то есть пенсионеры услышат следующее: что им в октябре увеличат пенсии. А вот если этого не произойдет, будут виноваты…

Осовременивание пенсий – оно ведь плановое?

— Идет же пиар-игра. Это уже работают политические консультанты, объясняют премьеру, как надо нарезать подачу информацию в выгодном для себя свете. Понятно, что Гройсман не говорит о том, что поколение, которому сейчас 40-50 лет, могут уже становится конфуцианцами, то есть согласно конфуцианским канонам дети должны заботиться о своих родителях.

О ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И "ЯНТАРНОМ ДЕЛЕ"

Будет ВР снимать депутатскую неприкосновенность с Розенблата, Довгого, Дейдея, Лозового и Полякова, или не станет этого делать? Какие ваши прогнозы?

— Мой прогноз в том, что вряд ли, скорее всего, вопрос будут просто тормозить. Открыто, скажем, слить, допустим, по Розенблату и Полякову — это чревато репутационными потерями. Но я бы обратил внимание, что по Розенблату и Полякову работало НАБУ. А НАБУ, по сути, созданное во многом благодаря давлению наших американских партнеров и по американским лекалам организация, такой себе орган внешнего управления, который не вписан в существующую систему властных отношений и правоохранительных структур, судя по всему, они таки достаточно долго и кропотливо работали по вот этому "янтарному делу". Хотя, все и так знают, что деньги за крышевание янтарной мафии идут на самые верха правоохранительных органов, к людям, которые возглавляют правоохранительные структуры. То есть те люди, которые осуществляют политическое содействие. Вот на тех, кто осуществлял политическое содействие янтарной мафии, вышло НАБУ. И здесь, понятно, и защищать в полную мощь нельзя, это чревато репутационными потерями, и сдавать тоже.

Мой прогноз: НАБУ будет дожимать этот вопрос, потому что для ситуация для НАБУ очень серьезная. Потому что вскоре может ребром встать вопрос, собственно говоря, а какой КПД деятельности этой организации? И поверьте, желающих такого гадкого утенка выбросить из гнезда хватает. Поэтому в этой ситуации НАБУ будет, естественно, делать все от них возможное, чтобы показать результат, показать крупную рыбу.

Сегодня, после того как Дональд Туск похвалил Украину за успехи в борьбе с коррупцией, все заговорили, что эти пять представления были для Трампа и для Туска. А на самом деле вернется президент в Киев, и эти истории будут спускаться на тормозах?

— Дело в том, что действительно, запрос на то, чтобы наказывали не только "папередников", но и представителей нынешней власти, существует. Он уже назрел и перезрел. Тут ход хороший. Действительно, за это могут и похвалить. Но, с другой стороны, допустим, по Лозовому явно ситуация такова, что накануне важных голосований Радикальную партию надо привести к примерному политическому поведению, размягчить, так сказать. Возможно, как раз через это дело, как в свое время через дело Мосийчука, на радикалов давят, нормализуют их, так сказать. И тем более, это не исключение. Вы обратите внимание, в понедельник на согласительном совете лидер "Возрождения" Виктор Бондарь прямо говорил о том, что теперь давят и на представителей его партии в Харьковской области, которая является базовой для "Возрождения", людей увольняют с работы, депутаты, главы облсовета звонят с угрозами. То есть пошел пресс и даже на тех, кому тяжело пока приписать какие-то обвинения в проросийскости, в такой жесткой оппозиционности. Явно такая ситуация, когда начинается война всех против всех. И если здесь разделить дело пяти депутатов, то, безусловно, у НАБУ свои мотивы, у ГПУ по делу того же Лозового — свои мотивы. И по Довгому – это немножко совершенно другая история.

Если с двух представителей коалиции снимут неприкосновенность, как это отразится на положении дел в парламенте?

— Безусловно, все эти вещи прямо ведут, как я говорю — война всех против всех, к нарастающему хаосу, то есть когда отношения внутри коалиции будут приобретать все более конфликтный и конкурентный характер, кто кого подставит, кто кого подсидит. В лучшем случае это приведет, еще раз подчеркиваю, к досрочным парламентским выборам, хотя их будут оттягивать и оттягивать. Это самый цивилизованный вариант. Понятно, что эта коалиция – это такой политический Франкенштейн. Искусственно поддерживается жизнеспособность нашим спикером, который не замечает очевидных вещей – то, что коалиция существует лишь номинально. По большому счету, давным-давно можно было начинать отсчет тридцати дней, но политически нецелесообразно.

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Цель власти – получение коррупционной ренты. Это, как говорится, первичная и конечная точка существования всей нашей системы. Нет коррупционной схемы – теряется всякий смысл какой-либо системной деятельности. Увы, в Украине власть является инструментом зарабатывания и приумножения капиталов, а не реализации программ и национальных идей.

Провести выборы – придут другие, с другой целью?

— Возможно, если изменить избирательную систему. Если мы оставляем избирательный закон таким, какой он есть, получаем и старое качество политики. Следующие выборы, если они пройдут по существующей системе, банковать будут те, у кого, помимо телевизионной кнопки будут свои добробаты или феодальные дружины, то есть силовое крыло.

Теперь козырь – это вот эта силовая составляющая?

— Да. И мешки с деньгами. Я думаю, масштаб подкупа будет беспрецедентный. Если выборы пройдут в ближайший год и по существующей системе, масштабы подкупа избирателей и использование силового ресурса на выборах будет беспрецедентным.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко в эфире "ГС" заявил, что следствие могут проводить в отношении любого человека, даже нардепа, а Юрий Деревянко считает, что Порошенко невыгодно поднимать вопрос о снятии неприкосновенности.

А политический аналитик Андрей Видишенко в эфире заявил, что на саммите ЕС Порошенко обсудил строительство "Северного потока-2", и таким образом выступил в роли лоббиста топливно-энергетического комплекса США.