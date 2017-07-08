Нардеп Розенблат перешел дорогу янтарной мафии - Кочетков

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Впервые за пять представлений нардепы, наконец, поддержали Генпрокуратуру. Члены регламентного комитета рекомендуют снять неприкосновенность, задержать и арестовать нардепа Борислава Розенблата.

Читайте также: Шесть холостых выстрелов генпрокурора Луценко

В свою очередь, Розенблат назвал провокацией обвинения и оперативное видео, продемонстрированное прокурорами.

Противостояние депутатов и ГПУ в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Александр Кочетков.

Facebook Александр Кочетков Александр Кочетков

Насколько было ожидаемо такое решение?

— С моей точки зрения, этот сериал интересен только исполнительским мастерством. По первым сериям все было понятно. Были определенные интересы по сюжету. Довгий и Лозовой - очень интересное поведение их было, но, в принципе, сюжет был заранее известен, и то, что именно Борислав Розенблат попадет под снятие депутатской неприкосновенности, это было очевидно. Есть объективные вещи. Этот не самый влиятельный депутат забежал на поле, где действуют настоящая, взрослая янтарная мафия, которая завязана, которая имеет серьезнейшие позиции в разных министерствах, ведомствах и политическом руководстве страны, поскольку невозможно, чтобы это происходило, невозможно перевозить через границу без определенной крыши, невозможно, чтобы в это дело не вмешивалась Нацполиция, Нацгвардия, СБУ. И вдруг какой-то депутат, я извиняюсь, забежал на это поле и начал что-то за семь с половиной и тому подобные суммы, чего-то там переделывать. Не прощается в нашей стране такое, раз.

Второе субъективное, где он себя настолько не то, что бестолково, а вызывающе-идиотские, я извиняюсь, то есть вот эти рассуждения, где его зафиксировали, видео сняли, купюры… все уже есть, и тут человек начинает выходить и говорить: это не я, это все смонтировали. Это вызывает раздражение даже у его коллег-депутатов. Хотя бы он каким-то образом защищался, но более уместно, что ли, а он вел себя, считая всех остальных за идиотов. Это никто не любит, и за это наказывают.

Он сам себя подставил, по вашему мнению?

— Сначала то, что он влез туда, куда не надо. Во-вторых, вел себя самым идиотским образом, поэтому показательно наказать надо было. Такие бестолковые даже БПП не нужны.

Будущее рассмотрения представления ВР будет в пользу Генпрокуратуры?

— На 90% — да, хотя бы какие-то падения в ноги, слезы, прочее в высших кабинетах страны могут каким-то образом помочь, но исходная ситуация по нашим кулуарным разговорам, финал этого сериала выглядит следующим образом, что по Полякову и Розенблату — позитивное решение, позитивное решение будет и по Добкину и Довгому. Дейдей и Лозовой, скорее всего, они попадут, но с Лозовым сложнее. Ему, по сути, ничего не грозит. Могут и снять. А вот перспективы судебного решения обвинительного крайне сомнительны во всех случаях, к сожалению.

Украинское фото Борислав Розенблат. Архивное фото

Дейдей привлекался в 2012 году к уголовной ответственности, то есть надо решение ЦИК отменять, потому что он не может быть депутатом. ГПУ может зайти с другой стороны?

— Как раз этот деятель по всем раскладам попадает под, условно говоря, депутатскую амнистию, то есть, скорее всего, именно по нему не будет снята депутатская неприкосновенность, и это не юридические проблемы, это политические проблемы, поскольку мы видим, что радикалы достаточно активно сотрудничают, "Народный фронт" активно сотрудничает с властью, с ними, власть вообще поступает внимательно и осторожно. Скорее всего, Дейдей останется там, чтобы не раздражать и не рисковать будущими голосованиями, которые очень нужны президенту – голосования по земле, по медицинской реформе, по пенсионной реформе, без большинства не обойтись, и раскачивать его особенно не хотят.

То есть Лозового обойдет эта волна?

— Либо там будет найдено решение, либо он, грубо говоря, согласится заплатить деньги, ему же нечего не грозит, он выпендривается, он издевается над всей страной, демонстрируя, что эти все электронные декларации ничего не дают, и общество напрасно пытается контролировать депутатов. Он, если согласится заплатить нормальную сумму, то с него могут снять неприкосновенность при этом условии, через суд заплатит и все будет хорошо. Не согласится, скорее всего, даже не снимут.

Он может стать моментом, который заставит Радикальну партию Ляшко идти на уступки перед предложениями провластного большинства?

— Нет. Там нет никакой такой партии, есть некая бизнес-структура Ляшко, никакой партии там не существует, и только его интересы как мажоритарного акционера этой бизнес-структуры существуют. Все остальные не более чем наемные участники и не более того. А у него идет очень большой торг не только за преференции сейчас, но политические преференции на будущих президентских выборах, где он претендует на спарринг-партнера для президента Порошенко. А вот это уже дорогого стоит, значительно дороже, чем какой-то депутат из нынешней фракции.

Возможно, что Довгого также привлекут?

— Скажем так. Олесь — кто угодно, но не идиот, и то, что остались какие-то реальные свидетельства четко это формулирует, документальные свидетельства, что именно он принимал какие-то решения, а не коллегиальный орган Киевсовет, особенно после того, как регионалы нашли команду Черновецкого, наехали, то после того, как они порешали вопросы, рассчитались, очевидно, все следы были, которые существовали, уничтожены. Я очень опасаюсь, что просто не осталось материальных свидетельств, и мы все знаем, а доказать практически ничего не сможем.

Ранее адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что депутаты никогда не проголосуют за снятие неприкосновенности с коллег по обвинению в незаконном обогащении, поскольку не всегда могут объяснить происхождение своего богатства.

А политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" заявил, что борьба с коррупцией — только декларации, а на самом деле нардепы до конца будут солидарны в отстаивании своей неприкосновенности.