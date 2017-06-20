Глава САП: по делу о взятке за добычу янтаря задержаны шесть человек

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. По делу о взятке за добычу янтаря были задержаны трое помощников народных депутатов, охранник и два представителя общественной организации, которые осуществляют борьбу с коррупцией, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Вообще по состоянию на сейчас всего задержаны 6 человек. Это трое помощников народных депутатов, один охранник нардепа и два представителя общественной организации, которые осуществляют борьбу с коррупцией", — сказал он, передает "112 Украина".

По его словам, в материалах дела есть помощник одного из депутатов "Радикальной партии".

Глава НАБУ Артем Сытник отметил, что это была первая операция, которая проведена с участием офицеров под прикрытием.

Накануне появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, задержание произошло в киевском ресторане "Три вилки" по улице Владимирская, где НАБУ проводило спецоперацию. Охранника нардепа задержали на взятке в $200 000.