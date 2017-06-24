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    Политика

    Луценко предложил варианты легализации добычи янтаря

    (обновлено: )12201
    Луценко подчеркнул, что сам он категорический противник нелегальной добычи янтаря: "Еще со времен своего управления МВД я настаиваю на легализации такого бизнеса. Было две попытки, предпринятые за последние годы".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Борьба с нелегальной добычей янтаря в Украине продолжится, заверил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время пресс-конференции в Житомире.

    По его словам, государство все-таки должно легализовать добычу этого камня.

    "Я — категорический противник нелегальной добычи янтаря. С другой стороны — еще со времен своего управления МВД я настаиваю на легализации такого бизнеса. Было две попытки, предпринятые за последние годы. Первая — это принятие закона соответственно, но он был заблокирован большинством парламента. И, как теперь по результатам блестящей операции НАБУ, понятно, что это было не просто блокирование, а коммерческие интересы", — отметил генпрокурор, информирует УНИАН.

    Янтарь
    Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/flickr.com
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    Луценко отметил, что Кабмин принял распоряжение, которым поручил добычу янтаря на поврежденных нелегальными копателями землях двум уполномоченным государственным предприятиям.

    "Насколько мне известно, они не приступили к такой работе, а значит, и дальше процветает этот нелегальный бизнес", — сказал Луценко.

    "Государство, как и прежде на калифорнийском Клондайке, должно сказать простые вещи: "последний выстрел шерифа". Вот правила, кто их нарушит, первый выстрел в воздух, а второй — в лоб тому, кто нарушит. Кабмин предлагает: есть два государственных предприятия, они должны представить, условно говоря, билеты на право копания на определенных участках, очевидно, местному населению, которое сегодня его добывает. Только сегодня они платят бандитам, а будут платить меньше, и в государство. Второе: надо нанять охрану, прекратит фактически бандитскую активность на территориях трех полесских областей. И третье — предоставить технику, которая будет добывать не варварским методом, а промышленным с последующей рекультивацией земель. Как житель Ривненской области, я знаю, что это рекультивация будет очень сложной", — сказал Луценко.

    Он также отметил, что именно исполнительная власть должна наладить легальную добычу янтаря.

    По его словам, правоохранители и другие ведомства и в дальнейшем продолжат уже начатую работу по борьбе с нелегалами.

    Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по делу о взятке за добычу янтаря были задержаны трое помощников народных депутатов, охранник и два представителя общественной организации, которые осуществляют борьбу с коррупцией.

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