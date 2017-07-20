В день убийства Шеремета. Из дела могут сделать "глухарь" - эксперт

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

По данным МВД, в убийстве журналиста Павла Шеремета рассматриваются следующие версии:

— профессиональная деятельность в Российской Федерации и Республике Беларусь;

— ошибка в объекте, а именно покушение на убийство владельца издания "Украинская правда" Алену Притулу, в чьей машине ехал погибший;

— критические публикации Шеремета в издании "Украинская правда" и выступления на радио "Вести";

— дестабилизация ситуации в государстве с целью формирования ложного отрицательного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;

— конфликты в личной жизни Шеремета в связи с семейным, коммерческим и финансовым положением последнего.

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На сам глава МВД Арсен Аваков и его приближенные не перестают твердить, что ключевая версия — российский след, на что, по их мнению, указывает большинство доказательств.

twitter.com/alexrbchn "Год без Павла". В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета

В то же время, следствие, как и год назад, топчется на месте. Одна надежда на то, что дело сдвинет с "мертвой точки" глава нацполиции Украины Сергей Князев, в прошлом неплохой оперативник, считает экс-глава Департамента уголовного розыска МВД Украины Валерий Литвин.

Валерий Валерьевич, за год расследования убийства Павла Шеремета следствие никого не нашло, заказчиков не назвало. Есть ли шанс, что будет прогресс?

— Сейчас Нацполицию возглавляет хороший сыскарь. Поэтому шанс его раскрыть появился. Но убийство произошло при грузинской реформаторше Деканоидзе. На первоначальном этапе все делалось не так, потому что занимались расследованием не те люди. Дилетанты. Более того, с первого дня это дело заполитизировали. Если бы им изначально занимались разыскники, а не политики, то было бы больше толка.

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Можно было это убийство раскрыть по "горячим следам"?

— Сложно сказать. Убийство Кеннеди в США не раскрыли по сей день, хотя полиция и спецслужба там куда опытнее, чем наша. Одна надежда на то, что Князев, как розыскник, знает что надо делать и как. Но на первом этапе много угробили грузинские реформаторы, которые только рассказывали, что для них раскрыть убийство «дело чести», занимались болтовней, а не работой.

На ваш взгляд, случайно или специально дело по убийству Шеремета расследовалось спустя рукава?

— В то время руководила полицией Деканоидзе, она фактически возглавляла следствие. Какой она специалист, думаю всем известно. Если бы в это дело меньше лезли сотрудники МВД, ГПУ, СБУ и так далее, а занимались этим делом обычные розыскники с "земли", оно бы уже давно было раскрыто. А они думают, что чем больше звезды на погонах, тем больше ума в голове. А это не всегда так.

Есть ли шансы, что МВД удастся выйти на след киллеров и дальше на заказчиков?

— Если в этом деле будет преобладать политика, нет. Если и дальше будут рассказывать, что это дело рук "агентов Кремля" и так далее, это будет очередной "глухарь" и никто никого не найдет. Расследованием должны заниматься не политики, а опера и следователи. Ведь после убийства Шеремета многочисленные советники министра МВД уже навязывали нам свою версию, по поводу "руки Москвы", заведя в тупик. А надо проверять и отрабатывать все версии, начиная от бытовой и заканчивая профессиональной деятельностью погибшего. Политическую версию в самый последний момент рассматривать. И потом уже политикам давать оценку. А то у нас все в точности наоборот, еще не успели выехать на происшествие, а уже комментирует десяток человек. При этом из категории тех, кто убийство от тяжких телесных повреждений не отличает. И до тех пор, пока у нас такое будет происходить, ничего у нас раскрываться не будет.

REUTERS Valentyn Ogirenko На месте гибели Павла Шеремета

По данным МВД, по делу были допрошены более 1800 лиц. Более 300 — очевидцы взрыва, соседи, жители района. 420 лиц, которые проживают по маршруту следования подозреваемых во время проведения разведки и закладки взрывчатки. Поговорили с 48 хозяевами автомобилей, припаркованных рядом с авто Шеремета. Дали показания более 60 коллег Шеремета. Устанавливаются и допрашиваются бизнесмены, общественные деятели, с которыми он общался на предмет угроз в его адрес. Просмотрено более 280 публикаций, тем и эфиров Шеремета. Изучены его журналистские наработки, начиная с 2007 года. В районе и прилегающих к месту ЧП улицах изъяты записи видеокамер. Также устанавливаются те, кто контактировал с Шереметом до его гибели.