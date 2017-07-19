Эксперт: арест Розенблата – вопрос спорный

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Соломенский суд Киева обязал народного депутата Борислава Розенблата внести залог в размере семи миллионов гривен, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Киева и Житомира, сдать паспорта и воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по его делу.

В перерыве судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко сообщил журналистам, что если Розенблат откажется вносить залог по решению суда, никакая ответственность ему не угрожает. Правоохранители не смогут его задержать, ведь Верховная Рада не дала согласия на арест депутата.

Как будет развиваться ситуация с Розенблатом и другими нардепами, к которым есть вопросы у правоохранителей, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

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(текст публикуется на языке оригинала)

В разі невнесення застави правоохоронці все одно не зможуть затримати нардепа?

— Це радше символічний жест з боку САП, ми зараз бачимо, що чиновники замість того, щоби лягати під ковдру, як це робив Насіров, в один голос кажуть, що готові… Народні депутати в даному випадку, готові відстоювати свою честь в суді і робити всі належні для того процесуальні заходи, які від них вимагає суд. В даному випадку таке подання від прокуратури про заставу, вони самі розуміють, що ніяких санкцій за невнесення юридичних не буде. Але тут радше будуть наслідки політичні чи моральні. Тому що є побоювання того, що депутати може зникнути, що вкотре це дасть можливість пресі, громадськості казати про те, що от у нас, бачите, депутати особливі, звичайна людина би в ситуації невнесення застави уже би опинилася з браслетом на нозі, як мінімум. Як максимум, під арешт. Наступний вже був би судовий розгляд. А в даному випадку депутати як би над законом. Очевидно, що назріло питання стосовно того, чи можуть до корупціонерів вживатися заходи на кшталт застави, а з іншого боку, звичайно, що той лейтмотив на осінь стосовно зняття депутатської недоторканності, щоб вони були такі ж самі рівні перед законом, як будь-який громадянин, вони будуть актуальними. І приклад Розенблата в даному випадку буде такий от класичний. І так серйозні іміджеві втрати для Розенблата особисто, але невиконання рішення суду буде давати додаткові аргументи пресі, піднімати питання про те, що депутати в нас не рівні перед законом, і що вони над законом.

УНИАН Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.

Якщо, скажімо, Розенблат піде іншим шляхом і відмовиться вносити заставу?

— Насправді він попередньо повідомив, що в нього є кошти, щоби внести заставу. Він значні суми вказав в декларації.

Але обвинувачення вправі змінити клопотання.

— Стосовно нардепа, оскільки не були задоволені клопотання про затримання та арешт, далі цього прокуратура, інші органи не можуть піти, тобто затримати Розенблата буквально навряд чи хтось може. Але це якраз та колізія, стосовно якої йдуть дебати, чи потрібно частково обмежити депутатську недоторканність, якщо є факти порушення законодавства, якщо вже стосовно депутата йде судовий процес, то щоби якимось чином надати органам слідства можливість реально впливати на поведінку підозрюваного. Хоча це все-таки більше політико-конституціональна дискусія.

Завтра спливає термін, коли Добкін має внести 50 мільйонів гривень у своїй справі. Ваші прогнози, як розвиватимуться події? Канал NewsOne в Youtube Арест Добкина и залог в 50 миллионов. Комментарий депутата

— Справа Добкіна не така очевидна, не так багато доказів. Радше намагатиметься показати свою справу, як політичну розправу, і в цьому випадку він свій захист і свою поведінку буде вибудовувати таким чином. Якщо не буде внесена застава, то органи прокуратури будуть звертатись до суду про обрання іншої мірі запобіжного заходу, яку визначить суд.

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