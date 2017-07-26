В Швейцарии арестован нападавший на людей с бензопилой

MICHAEL BUHOLZER / AFP

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Подозреваемый в нападении с бензопилой в городе Шаффхаузен в Швейцарии задержан, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на данные полиции.

По данным полиции, подозреваемый был задержан в швейцарском городе Тальвиль, расположенном в кантоне Цюрих. Детали задержания не сообщаются.

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В понедельник мужчина с бензопилой напал на людей в Шаффхаузене на севере Швейцарии, пять человек получили ранения, двое из них серьезные. Нападение было совершено в филиале страховой компании CSS Assurance. Мужчина скрылся с места преступления на автомобиле. Позже полиция установила его личность, им оказался 51-летний Франк Вроузис, последние несколько недель живший в лесу в окрестностях города. Он был объявлен в международный розыск.