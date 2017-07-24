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    Полиция не считает нападение с бензопилой в Швейцарии терактом

    (обновлено: )28
    По данным полиции, в данный момент район старого города перекрыт, правоохранители ведут поиск подозреваемого. Полиция подтвердила, что вооруженный бензопилой мужчина ранил нескольких человек, двое из них получили тяжелые ранения.
    Нападение с бензопилой в швейцарском городе Шаффхаузен
    @Onlinemagazin

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Полиция сообщила, что нападение с бензопилой в швейцарском городе Шаффхаузен не является терактом.

    "В этом случае речь не идет о теракте", — говорится в пресс-релизе полиции.

    По данным полиции, в данный момент район старого города перекрыт, правоохранители ведут поиск подозреваемого. Полиция подтвердила, что вооруженный бензопилой мужчина ранил нескольких человек, двое из них получили тяжелые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

    По предварительным данным, подозреваемый скрылся с места преступления на белом Volkswagen Caddy. На место прибыли усиленные наряды полиции.

    Ранее газета Blick сообщила, что при нападении ранены по меньшей мере пять человек.

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