Попытка №2. Суд повторно арестовал акции компании Ахметова

Alexander KHUDOTEPLY/AFP

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева повторно арестовал акции крупного оператора связи "Тримоб" в рамках дела о приватизации компании "Укртелеком", принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, говорится в судебном определении, обнародованном в едином реестре судебных решений.

"Тримоб" является дочерней компанией оператора "Укртелеком". Генпрокуратура Украины расследует уголовное дело о приватизации компании "Укртелеком" по заниженной цене. Ранее киевский суд уже арестовывал акции компании "Тримоб", однако апелляционный суд снял такой арест.

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"Наложить арест, а именно запретить осуществлять какие-либо действия по отчуждению 100% корпоративных прав ООО "Тримоб", которое принадлежит ПАТ "Укртелеком", — говорится в определении.

Согласно судебному решению, суд согласился со следствием, которое считает, что владелец акций "Укртелекома" компания "ЕСУ" не выполнила условий приватизации в части создания телекоммуникационной сети общего назначения.