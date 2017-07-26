наверх
26.07.201713:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Попытка №2. Суд повторно арестовал акции компании Ахметова

    (обновлено: )318
    Решение об аресте акций "Тримоба" вынес Печерский районный суд: он запретил осуществлять какие-либо действия по отчуждению 100% корпоративных прав ООО "Тримоб", которое принадлежит ПАТ "Укртелеком".
    Ринат Ахметов
    Alexander KHUDOTEPLY/AFP

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева повторно арестовал акции крупного оператора связи "Тримоб" в рамках дела о приватизации компании "Укртелеком", принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, говорится в судебном определении, обнародованном в едином реестре судебных решений.

    Офис Укртелекома. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Страсти вокруг "Укртелекома". Пострадает ли Ахметов от рук власти

    "Тримоб" является дочерней компанией оператора "Укртелеком". Генпрокуратура Украины расследует уголовное дело о приватизации компании "Укртелеком" по заниженной цене. Ранее киевский суд уже арестовывал акции компании "Тримоб", однако апелляционный суд снял такой арест.

    Читайте также: Ахметов и "Киевэнерго", гудбай? Соцсети о разрыве века

    "Наложить арест, а именно запретить осуществлять какие-либо действия по отчуждению 100% корпоративных прав ООО "Тримоб", которое принадлежит ПАТ "Укртелеком", — говорится в определении.

    Согласно судебному решению, суд согласился со следствием, которое считает, что владелец акций "Укртелекома" компания "ЕСУ" не выполнила условий приватизации в части создания телекоммуникационной сети общего назначения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эдмонд Саакян. Архивное фото
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Медведчук Виктор
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Заседание Совета Федерации РФ
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?