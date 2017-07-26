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    Киев

    В Киеве проходит обыск в израильской фирме, поставляющей браслеты для арестантов

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    По данным СМИ, обыски в Benish GPS проводят сотрудники ГПУ и СБУ. Сотрудники спецслужбы изъяли документы и мобильные телефоны у работников. Работа представительства израильской компании приостановлена.
    СБУ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыски в киевском офисе представительства израильской фирмы Benish GPS, занимающейся предоставлением услуг по обслуживанию охранных систем спутникового наблюдения, передает в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в ГПУ.

    "Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыски в представительстве израильской фирмы Benish GPS в Киеве", — сообщило издание, отметив, что обыски начались в среду утром.

    При этом сотрудники Службы безопасности изъяли документы и мобильные телефоны у работников. Работа представительства фирмы временно приостановлена.

    Источник в Генпрокуратуре сообщил изданию, что уголовное дело касается злоупотреблений при закупках, в которых подозревается прежнее руководство министерства внутренних дел Украины.

    По данным издания, Benish GPS, в частности, поставляла украинским правоохранителям электронные браслеты слежения, которые используются для контроля за перемещением преступников и подозреваемых.

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