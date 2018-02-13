Промедление или смерть. Власть готовится к досрочным выборам в Раду

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман неожиданно призвал депутатов поддержать изменение избирательной системы для невозможности "покупки" голосов избирателей, реализовать конституционную реформу для перехода от президентско-парламентской республики к парламентско-президентской.

"Согласны ли мы с тем, что действующая избирательная система неприемлема? Действующая избирательная система коррумпирует сегодня избирательный процесс", — заявил он во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Пустопорожние речи

Вот только почему именно премьер, в зоне ответственности которого вовсе не политические, а экономические вопросы, вдруг озаботился политическим процессом?

“Премьер говорит правильные в общем вещи. Но. В правовом государстве (Японии, Германии, Австралии) нормально работает смешанная избирательная система, и никому не приходит в голову обвинять ее в том, что она толкает кандидатов на преступления и заставляет покупать голоса. По этой логике тогда стоит отменить ответственность за подкуп — ведь не кандидат это делает, а зловещая избирательная система. В правовом государстве нет необходимости в антикоррупционном суде, потому что работает честное следствие и обычный суд принимает справедливые решения по всем преступлениям, а не только по избранным, и делает это исходя из принципов права, а не звонка от канцлера. А в социальном государстве нет необходимости продавать населению газ втридорога, чтоб отдать кредит МВФ, потому что уровень заработных плат дает возможность покупать его по рыночной цене и без субсидий. Поэтому дискуссии на тему смены букв в законах в государстве, где ни законы, ни другие договоренности не принято выполнять вообще никогда, не могу назвать профессиональными. Премьер пытается быть политиком и искать свой собственный электорат, отдельный от тающего президентского. Сама по себе тенденция интересная, но над содержанием сказанного Владимиром Борисовичем, на мой взгляд, стоит работать больше, потому что стартовая ситуация у него прекрасная и он сам как политик перспективен”, — сказала в комментарии РИА Новости Украина политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

Подстелить соломку

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук полагает, что Гройсман заговорил об изменении избирательной системы неспроста.

“Похоже, на Банковой, приготовившись к побегу, начали соглашаться с идеей Яценюка-Турчинова провести под президентские выборы конституционную реформу. И отобрать у нового президента большую часть полномочий. То есть — провернуть "схему Кучмы" образца 2004 года. Пока Порошенко еще надеялся остаться при власти — то он выступал против этого плана. Поскольку не хотел сам себе "подрезать крылья". Но теперь, похоже, мнение Порошенко начинает меняться. Ведь ему, как и всей нынешней власти, надо сохранить себя от репрессий нового президента”, — считает Дмитрий Корнейчук.

Напомним, в 2002 году президент Леонид Кучма выдвинул идею внесения изменений в Конституцию, которые бы радикально повышали роль парламента и премьер-министра в политической системе страны. Эксперты предполагали, что таким образом — перейдя на должность главы правительства — Леонид Кучма планировал сохранить влияние на политические процессы в стране после своего неизбежного ухода с поста президента в 2004 году. Концепция "политреформы" более полутора лет была одной из доминирующих в политической повестке дня Украины. Содержание реформы несколько раз менялось — в разное время шла речь то о введении в Украине двухпалатного парламента, то об избрании президента в Верховной Раде; предлагаемые изменения проходили через организованное властью всенародное обсуждение — однако в конечном счете в апреле 2004 года парламент недодал 6 голосов до окончательного внесения изменений в Конституцию.

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Навстречу досрочным выборам

Елена Дьяченко считает, что возобновившиеся переговоры вокруг состава Центральной избирательной комиссии, которые были практически похоронены, также являются косвенным признаком того, что Банковая готовится к досрочным парламентским выборам. Недавно президент внес в Верховную Раду представление на 14 кандидатов, хотя квот всего 13. Шесть кандидатов от БПП, трое — от "Народного фронта", по одному от "Самопомочи", "Батькивщины", "Радикальной партии", "Воли народа" и "Возрождения". Без своего кандидата остался только "Оппозиционный блок".

"Возможно, это происходит в контексте того, что очень реальным сейчас рассматривается властью сценарий досрочных парламентских выборов. И в этом контексте, во-первых нужно получить очень квотированную, очень ручную Центральную избирательную комиссию, которая будет принимать именно те решения, снимать или регистрировать тех кандидатов, отменять или не отменять решения местных избирательных комиссий, которые нужны власти. Парламентские выборы до президентских – это шанс для нынешнего президента создать себе подконтрольный парламент", — заявила политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

Частично эту гипотезу подтверждают последние социологические опросы. Замеры, сделанные GFK по заказу американской некоммерческой организации International Republican Institute в открытой части вообще не показали президентских рейтингов, а только "рейтинги доверия". Также IRI выяснял электоральные настроения жителей Украины в контексте парламентских выборов.

"Те 5%, которые американцы дали президентской партии, могут быть свидетельством того, что никакого второго чтения закона об открытых списках голосования на парламентских выборах быть не может, потому что так рисковать президентская сила не будет. Можно полностью пролететь, если не снизить существенно этот барьер, но в таком случае возникает риск размытия присутствия своих кандидатов в Раде", — считает Елена Дьяченко.

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Большинство фракций в нынешней Верховной Раде обещало отказаться от смешанной избирательной системы и принять закон о выборах по пропорциональной системе. Напомним, что в первом чтении Избирательный кодекс, предполагающий проведение выборов народных депутатов на основании открытых региональных списков и выдвижение кандидата в депутаты исключительно партиями, авторства группы депутатов и спикера Андрея Парубия, был принят еще 7 ноября 2017 года. Сторонники законопроекта отмечали, что его принятие сделает невозможной "покупку мест в списках". Противники же со своей стороны подчеркивали, что система делает депутатов зависимыми от партийных боссов, и добавляли, что "мажоритарную компоненту следует сохранить", а у "партийных выборов нет шансов, поскольку за законопроект не проголосуют депутаты-мажоритарщики".

Кроме того, по словам Дьяченко, из округов поступает информация, что одна часть коалиции власти начинает разворачивать свои структуры, а вторая — народный фронт — искать себе места в проходных списках и на мажоритарных округах различных политических сил, но в основном тех, которые имеют шансы пройти и сформировать фракцию.

"Условно говоря, Народный фронт раскладывает яйца по проходным корзинам, а БПП мобилизует административный ресурс", — подытожила Дьяченко.