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    Точка зрения

    Дело Труханова: где был, почему вернулся в Украину

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    Суд отпустил Труханова, радикалы против (36)

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    Спецкор "ГС" из Одессы Александр Тарасенко отмечает, что доверие жителей города в Геннадию Труханову подорвало его возможное участие в махинациях с заводом "Краян".
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение сотрудники Антикоррупционного бюро. Произошло это сегодня, 14 февраля, в аэропорту "Борисполь". Об этом рассказал спикер Гостаможслужбы Олег Слободян в эфире одного из телеканалов.

    В то же время, пресс-служба Одесского горсовета написала, что Труханов прервал свою командировку и прибыл в Киев для участия в следственных мероприятиях, и что сам он прокомментирует ситуацию позже. При этом НАБУ объявило Труханову подозрение в присвоении и растрате имущества по делу одесского завода "Краян" еще в среду. 

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    Как проходило задержание городского чиновника и в чем его подозревают, рассказал (14 февраля — Ред.) специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

    Что на данный момент известно в Одессе о задержании Труханова?

    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН
    Соцсети: Труханов отмажется или сторгуется?

    — Заявлений было не так много. Известно только, что сегодня утром был задержан как сам Геннадий Труханов, так и его заместитель Павел Вугельман. Оба они вернулись из заграничных командировок, где находились длительное время. Труханова нет в Одессе уже более 50 дней, Вугельман также находится за границей с конца декабря, и еще вчера, когда на их рабочие места принесли подозрения от НАБУ, не было известно, вернутся ли они в Украину. И вот сегодня поступила такая информация, что они возвращаются. Труханов прилетел рейсом из Варшавы, а Вугельман вернулся с отдыха из Таиланда, он летел через Израиль и также был задержан в Борисполе. По последней информации, оба они сейчас находятся в НАБУ на допросах, и в пресс-службе мэрии заявляют, что они оба дадут пресс-конференции, как только их отпустят. Заявляют, что Труханов действительно был в Чехии, есть даже его фотография за рулем одного из чешских трамваев, заявляется, что он был там на переговорах об очередной поставке партии трамваев в Одессу и договаривался о том, чтобы эти трамваи собирали непосредственно в нашем городе, поскольку так будет дешевле. Но что интересно, в МИД Чехии не подтверждают эту информацию, говорят о том, что никакого официального визита Труханова в Чехию не было, и также настораживает тот факт, что он вернулся именно не из Чехии рейсом, а из Варшавы. Поэтому пока что ясности до конца нет и ожидается, когда все-таки сам Труханов даст какой-то комментарий. Также известно, что сегодня суд должен вынести решение о мере пресечения для него и его зама. По заявлению детективов НАБУ, они будут просить меру пресечения в виде заключения под стражу. То есть, все ждут, когда закончится допрос и даст ли Труханов сегодня какие-то комментарии, или же будет какой-то другой день, и, собственно, выйдет ли он на свободу или останется под стражей.

    УНИАН
    Геннадий Труханов

    Какова репутация у мэра Одессы среди горожан?

    — Репутация у него была довольно неплохая до последнего времени, до всей этой истории. Конечно же, было много недоброжелателей, которые заявляли о различных аферах Труханова, о том, что он нередко раздает землю под застройку, причем делает это очень выборочно, только тем фирмам, которые как-то относятся к нему или к его бизнес-партнерам, то есть, в принципе, заявлений было много, но каких-то конкретных обвинений не было до настоящего момента, пока не началось это расследование по заводу "Краян", и также есть обвинения по поводу приватизации аэропорта "Одесса", это международный аэропорт, новый терминал строился уже не один год, и также там есть некоторые подозрения в хищениях, это дело также расследуют детективы НАБУ. И то, что он вот уже более 50 дней с конца декабря не появляется в городе под различными предлогами, конечно же, сильно подорвало доверие к нему, тем более, несколько замов его, которым также вручены подозрения, они сейчас находятся за границей, они пока что не вернулись в Украину, и, возможно, будут объявлены в розыск. Поэтому репутация, в принципе, портится, и это дело, которое сейчас расследуют детективы НАБУ, очень сильно повлияет на то, будут ли ему доверять одесситы в дальнейшем или нет. Но сейчас, конечно же, доверие сильно подорвано.

    Дело завода "Краян", насколько оно получило широкий резонанс?

    Суд избирает меру пресечения Геннадию Труханову
    Видео "Радио Свобода"
    Беспорядки под Соломенским судом после освобождения Труханова

    — Это очень громкое дело, которое уже, я думаю, не только в Одессе обсуждают, но и по всей стране. В принципе, сумма очень большая, по заявлению детективов, около 170 миллионов чистого дохода было получено бизнес-структурой, которую организовал, в том числе, и Геннадий Труханов, и его подчиненные, хотя есть заявления, что, возможно, деньги предназначались не ему. Сегодня было заявление от нардепа Сергея Лещенко, который на своей странице в Facebook написал, что к нему якобы обращались люди Труханова, и заявляли, что эти деньги должны были поступить не Геннадию Труханову, а более высоким чинам, назывались фамилии Александра Турчинова и Александра Дубового. К чему приведет эта цепочка, пока что неизвестно, но, конечно же, все очень внимательно следят за ходом расследования.

    Как много фигурантов в этом деле?

    — Всего на данный момент их пятеро. Кроме Труханова и Вугельмана фигурируют еще два зама Труханова, это чиновник Одесской мэрии Алексей Спектр и Василий Шкрябай. Они тоже были участниками этой сделки по продаже завода "Краян", и их подписи стоят как под самой сделкой, так они являются и участниками создания тех самых фирм, на счета которых поступили эти деньги. В НАБУ сообщают, что, кроме того, были задержаны еще два руководителя тех самых фиктивных фирм, и один из них сейчас находится в зоне АТО, его пока что не удалось задержать. Также вручено подозрение оценщику, который, как подозревается, в разы завысил стоимость завода, то есть из-за этого сумма цены этого объекта выросла с 11,5 до 185 миллионов гривен, что тоже является серьезным преступлением.

    Окружение Труханова уверяет, что он не скрывался, сам вернулся в Украину и сам явился на допрос в НАБУ.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
    Добрались до Труханова. Дела и делишки НАБУ

    — Он был задержан Пограничной службой, и предписание о его задержании было выдано еще накануне, но то, что он вернулся добровольно, конечно, думаю, это уже факт. Хотя до этого он скрывался на протяжении длительного времени, еще с конца декабря уже активно расследуется это дело, его неоднократно вызывали на допросы в НАБУ, но он не являлся, постоянно продлевая командировки. Сначала он был в Греции, потом в Швейцарии, теперь в Чехии, до этого он еще был в отпуске, потом еще брал отпуск за свой счет. То есть, в принципе, его поведение можно назвать странным, но вот с того момента, как ему было вручено подозрение, это было сделано во вторник, в принципе, не прошло и суток, как он вернулся, якобы добровольно сдавшись и готовый сотрудничать со следствием. В одесских СМИ уже активно обсуждают эту ситуацию, говорят о том, что если он все-таки вернулся, значит, у него есть какие-то договоренности с более вышестоящими чинами Украины, и он надеется договориться, чтобы на него не подавали в розыск. Но также есть мнение, что, возможно, договориться не удастся, и он немного опрометчиво сделал, что вернулся, что, возможно, ему лучше было скрываться.

    На 16 февраля запланирована сессия Одесского горсовета. Состоится ли она?

    — По информации на данный момент, она уже перенесена, она не состоится 16 февраля. Но по официальной информации мэрии, она перенесена из-за того, что командировка Труханова была как раз до 16 февраля и он физически не успевает попасть на эту сессию. А как на самом деле — остается загадкой.

    Напомним, о том, что пограничники в среду утром задержали мэра Одессы Геннадия Труханова в аэропорту "Борисполь", сообщила журналистка Наталья Седлецкая в Facebook. Она также написала, что чиновник был передан сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины. 

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