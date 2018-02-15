Дело Труханова: где был, почему вернулся в Украину

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение сотрудники Антикоррупционного бюро. Произошло это сегодня, 14 февраля, в аэропорту "Борисполь". Об этом рассказал спикер Гостаможслужбы Олег Слободян в эфире одного из телеканалов.

В то же время, пресс-служба Одесского горсовета написала, что Труханов прервал свою командировку и прибыл в Киев для участия в следственных мероприятиях, и что сам он прокомментирует ситуацию позже. При этом НАБУ объявило Труханову подозрение в присвоении и растрате имущества по делу одесского завода "Краян" еще в среду.

Читайте также: Тренд дня: "Американцы выбивают региональных князей… как Труханов"

Как проходило задержание городского чиновника и в чем его подозревают, рассказал (14 февраля — Ред.) специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Что на данный момент известно в Одессе о задержании Труханова?

— Заявлений было не так много. Известно только, что сегодня утром был задержан как сам Геннадий Труханов, так и его заместитель Павел Вугельман. Оба они вернулись из заграничных командировок, где находились длительное время. Труханова нет в Одессе уже более 50 дней, Вугельман также находится за границей с конца декабря, и еще вчера, когда на их рабочие места принесли подозрения от НАБУ, не было известно, вернутся ли они в Украину. И вот сегодня поступила такая информация, что они возвращаются. Труханов прилетел рейсом из Варшавы, а Вугельман вернулся с отдыха из Таиланда, он летел через Израиль и также был задержан в Борисполе. По последней информации, оба они сейчас находятся в НАБУ на допросах, и в пресс-службе мэрии заявляют, что они оба дадут пресс-конференции, как только их отпустят. Заявляют, что Труханов действительно был в Чехии, есть даже его фотография за рулем одного из чешских трамваев, заявляется, что он был там на переговорах об очередной поставке партии трамваев в Одессу и договаривался о том, чтобы эти трамваи собирали непосредственно в нашем городе, поскольку так будет дешевле. Но что интересно, в МИД Чехии не подтверждают эту информацию, говорят о том, что никакого официального визита Труханова в Чехию не было, и также настораживает тот факт, что он вернулся именно не из Чехии рейсом, а из Варшавы. Поэтому пока что ясности до конца нет и ожидается, когда все-таки сам Труханов даст какой-то комментарий. Также известно, что сегодня суд должен вынести решение о мере пресечения для него и его зама. По заявлению детективов НАБУ, они будут просить меру пресечения в виде заключения под стражу. То есть, все ждут, когда закончится допрос и даст ли Труханов сегодня какие-то комментарии, или же будет какой-то другой день, и, собственно, выйдет ли он на свободу или останется под стражей.

УНИАН Геннадий Труханов

Какова репутация у мэра Одессы среди горожан?

— Репутация у него была довольно неплохая до последнего времени, до всей этой истории. Конечно же, было много недоброжелателей, которые заявляли о различных аферах Труханова, о том, что он нередко раздает землю под застройку, причем делает это очень выборочно, только тем фирмам, которые как-то относятся к нему или к его бизнес-партнерам, то есть, в принципе, заявлений было много, но каких-то конкретных обвинений не было до настоящего момента, пока не началось это расследование по заводу "Краян", и также есть обвинения по поводу приватизации аэропорта "Одесса", это международный аэропорт, новый терминал строился уже не один год, и также там есть некоторые подозрения в хищениях, это дело также расследуют детективы НАБУ. И то, что он вот уже более 50 дней с конца декабря не появляется в городе под различными предлогами, конечно же, сильно подорвало доверие к нему, тем более, несколько замов его, которым также вручены подозрения, они сейчас находятся за границей, они пока что не вернулись в Украину, и, возможно, будут объявлены в розыск. Поэтому репутация, в принципе, портится, и это дело, которое сейчас расследуют детективы НАБУ, очень сильно повлияет на то, будут ли ему доверять одесситы в дальнейшем или нет. Но сейчас, конечно же, доверие сильно подорвано.

Дело завода "Краян", насколько оно получило широкий резонанс?

— Это очень громкое дело, которое уже, я думаю, не только в Одессе обсуждают, но и по всей стране. В принципе, сумма очень большая, по заявлению детективов, около 170 миллионов чистого дохода было получено бизнес-структурой, которую организовал, в том числе, и Геннадий Труханов, и его подчиненные, хотя есть заявления, что, возможно, деньги предназначались не ему. Сегодня было заявление от нардепа Сергея Лещенко, который на своей странице в Facebook написал, что к нему якобы обращались люди Труханова, и заявляли, что эти деньги должны были поступить не Геннадию Труханову, а более высоким чинам, назывались фамилии Александра Турчинова и Александра Дубового. К чему приведет эта цепочка, пока что неизвестно, но, конечно же, все очень внимательно следят за ходом расследования.

Как много фигурантов в этом деле?

— Всего на данный момент их пятеро. Кроме Труханова и Вугельмана фигурируют еще два зама Труханова, это чиновник Одесской мэрии Алексей Спектр и Василий Шкрябай. Они тоже были участниками этой сделки по продаже завода "Краян", и их подписи стоят как под самой сделкой, так они являются и участниками создания тех самых фирм, на счета которых поступили эти деньги. В НАБУ сообщают, что, кроме того, были задержаны еще два руководителя тех самых фиктивных фирм, и один из них сейчас находится в зоне АТО, его пока что не удалось задержать. Также вручено подозрение оценщику, который, как подозревается, в разы завысил стоимость завода, то есть из-за этого сумма цены этого объекта выросла с 11,5 до 185 миллионов гривен, что тоже является серьезным преступлением.

Окружение Труханова уверяет, что он не скрывался, сам вернулся в Украину и сам явился на допрос в НАБУ.

— Он был задержан Пограничной службой, и предписание о его задержании было выдано еще накануне, но то, что он вернулся добровольно, конечно, думаю, это уже факт. Хотя до этого он скрывался на протяжении длительного времени, еще с конца декабря уже активно расследуется это дело, его неоднократно вызывали на допросы в НАБУ, но он не являлся, постоянно продлевая командировки. Сначала он был в Греции, потом в Швейцарии, теперь в Чехии, до этого он еще был в отпуске, потом еще брал отпуск за свой счет. То есть, в принципе, его поведение можно назвать странным, но вот с того момента, как ему было вручено подозрение, это было сделано во вторник, в принципе, не прошло и суток, как он вернулся, якобы добровольно сдавшись и готовый сотрудничать со следствием. В одесских СМИ уже активно обсуждают эту ситуацию, говорят о том, что если он все-таки вернулся, значит, у него есть какие-то договоренности с более вышестоящими чинами Украины, и он надеется договориться, чтобы на него не подавали в розыск. Но также есть мнение, что, возможно, договориться не удастся, и он немного опрометчиво сделал, что вернулся, что, возможно, ему лучше было скрываться.

На 16 февраля запланирована сессия Одесского горсовета. Состоится ли она?

— По информации на данный момент, она уже перенесена, она не состоится 16 февраля. Но по официальной информации мэрии, она перенесена из-за того, что командировка Труханова была как раз до 16 февраля и он физически не успевает попасть на эту сессию. А как на самом деле — остается загадкой.

Напомним, о том, что пограничники в среду утром задержали мэра Одессы Геннадия Труханова в аэропорту "Борисполь", сообщила журналистка Наталья Седлецкая в Facebook. Она также написала, что чиновник был передан сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины.