Под киевским судом, где слушают дело Труханова, подстрелили силовика

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Киеве под зданием Соломенского суда, где избирают меру пресечения Геннадию Труханову — мэру Одессы, подстрелили спецназовца. Об этом сообщает "Страна".

Свидетели сообщили, что националисты, которые стояли под судом, стреляли и рикошетом задело одного сотрудника правоохранительных органов. Полицейские подтвердили, что слышали звук выстрелов.

С пулевым ранением спецназовца увезла скорая.

По словам очевидцев, ситуация обострилась после того как националисты ("Нацкорпус" и движение "С14") начали потасовку с группой поддержки Труханова, после чего вмешалась полиция. Затем начались столкновения уже полиции с националистами. Нескольких радикалов задержали, одному разбили голову. После чего прозвучали хлопки, похожие на выстрелы.

Напомним, в среду утром, 14 февраля, пограничная служба сообщила, что Геннадий Труханов задержан в киевском аэропорту "Борисполь", где ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета.

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В НАБУ сообщили, что 13 февраля детективы Бюро и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в том числе действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины. По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме с нанесения ущерба местному бюджету Одессы. Как сообщает НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян" за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен.

Труханов отрицает обвинения в свой адрес и заявляет, что готов сотрудничать со следствием.