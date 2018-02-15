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    Под киевским судом, где слушают дело Труханова, подстрелили силовика

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    Суд отпустил Труханова, радикалы против (36)

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    Свидетели сообщили, что националисты, которые стояли под судом, стреляли и рикошетом задело одного сотрудника правоохранительных органов. Полицейские подтвердили, что слышали звук выстрелов.
    Под киевским судом, где слушают дело Труханова, подстрелили силовика
    "Страна"

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Киеве под зданием Соломенского суда, где избирают меру пресечения Геннадию Труханову — мэру Одессы, подстрелили спецназовца. Об этом сообщает "Страна".

    Свидетели сообщили, что националисты, которые стояли под судом, стреляли и рикошетом задело одного сотрудника правоохранительных органов. Полицейские подтвердили, что слышали звук выстрелов.

    С пулевым ранением спецназовца увезла скорая.

    По словам очевидцев, ситуация обострилась после того как националисты ("Нацкорпус" и движение "С14") начали потасовку с группой поддержки Труханова, после чего вмешалась полиция. Затем начались столкновения уже полиции с националистами. Нескольких радикалов задержали, одному разбили голову. После чего прозвучали хлопки, похожие на выстрелы.

    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН
    Соцсети: Труханов отмажется или сторгуется?

    Напомним, в среду утром, 14 февраля, пограничная служба сообщила, что Геннадий Труханов задержан в киевском аэропорту "Борисполь", где ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. 

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    В НАБУ сообщили, что 13 февраля детективы Бюро и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в том числе действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины. По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме с нанесения ущерба местному бюджету Одессы. Как сообщает НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян" за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен.

    Труханов отрицает обвинения в свой адрес и заявляет, что готов сотрудничать со следствием.

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