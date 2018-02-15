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    Политика

    К суду с Трухановым подтянулись нацдружинники

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    Суд отпустил Труханова, радикалы против (36)

    (обновлено: )30310
    По информации СМИ, "С14" и "Нацкорпус" в количестве 30 человек с применением силы прогнали неизвестных со двора Соломенского суда.
    Суд с Трухановым окружен Нацгвардией, рядом собрались нацдружинники
    Украинская правда

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина.  Под зданием Соломенского райсуда Киева собрались около 20 представителей "Национальных дружин", сообщает "Украинская правда".

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
    Добрались до Труханова. Дела и делишки НАБУ

    Время от времени "нацдружинники" выкрикивают "Труханова на нары".

    "С14 и нацкорпус в количестве 30 человек с применением силы прогнали неизвестных со двора Соломенского суда", — говорится в сообщении.

    В то же время здание суда окружила Нацгвардия в полной экипировке.

    В суде выбирают меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. Нардеп от БПП Дмитрий Голубов заявил, что готов взять Труханова на поруки.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.

    Напомним, в среду утром, 14 февраля, пограничная служба сообщила, что Геннадий Труханов задержан в киевском аэропорту "Борисполь", где ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. 

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    В НАБУ сообщили, что 13 февраля детективы Бюро и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в том числе действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины. По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме с нанесения ущерба местному бюджету Одессы. Как сообщает НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян" за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен.

    Труханов отрицает обвинения в свой адрес и заявляет, что готов сотрудничать со следствием.  

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