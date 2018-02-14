Добрались до Труханова. Дела и делишки НАБУ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

За более чем два года существования Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) прославилось не одним громким делом: от "черной бухгалтерии" Партии регионов и квартиры Сергея Лещенко до "янтарных схем" Борислава Розенблата и Максима Полякова. Правда, никто из фигурантов так и не получил реальные сроки.

Под прицелом детективов бюро даже оказался в свое время сын главы МВД Арсена Авакова — Александр, экс-заместитель Авакова — Сергей Чеботарь и бизнес-партнер сына министра Владимир Литвин.

На этот раз детективы НАБУ всерьез взялись за одиозного мэра Одессы Геннадия Труханова. Правда, чем все закончится, под вопросом? Ведь в отношении мэра и так уже ведется три уголовных производства.

Добрались до Труханова

В среду, 14 февраля, сотрудники НАБУ задержали мэра Одессы Геннадия Труханова.

Труханову вручили подозрение в присвоении и растрате бюджетных госсредств. "Труханов прилетел рейсом из Варшавы (Польша) в аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали детективам НАБУ. На данный момент правоохранители везут Труханова в здание НАБУ для допроса", – отметили в НАБУ.

Согласно сообщению, уголовное производство открыто по ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

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Также о подозрении сообщено трем чиновникам мэрии: заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности горсовета.

Все указанные лица, по мнению следствия, причастны к схеме нанесения убытков местному бюджету Одессы.

В частности, речь идет о том, что в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел у частной структуры здание обанкроченного завода "Краян" для создания на их базе европейского офиса для служб и управлений мэрии. Однако весь вопрос в цене, которую заплатил город за здание. Она оказалась в разы выше рыночной стоимости. За них казна заплатила 185 млн грн, в то время как цена им чуть менее 4 млн.

Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, утверждают в НАБУ.

Детективы НАБУ и прокуроры САП добились наложения ареста на счета частной компании –продавца здания.

В общем в отношении мэра Труханова НАБУ уже ведет три уголовных производства. В первом производстве идет речь о приватизации Одесского аэропорта, во втором — о предполагаемых махинациях вокруг дорожно-строительных подрядов, третье же дело касается выкупа городом зданий обанкроченного завода "Краян".

Скандальное дело Розенблата

В список фигурантов громких антикоррупционных расследований НАБУ также попали народные избранники Борислав Розенблат ("Блок Петра Порошенко") и Максим Поляков ("Народный фронт"). Нардепов заподозрили в незаконном лоббировании интересов иностранной компании, заинтересованной в добыче янтаря в Украине. Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с нардепов, однако не дала добро на задержание и арест.

Позднее суд обязал Розенблата внести залог в размере 7 млн грн, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Киева и Житомира. После того, как электронный браслет был снят, народный избранник был задержан сотрудниками НАБУ в Жулянах с золотом и бриллиантами при попытке вылететь в Германию.

Однако накануне стало известно, что Печерский райсуд Киева признал Борислава Розенблата потерпевшим от действий НАБУ. Об этом сообщил адвокат Розенблата Алексей Шевчук.

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"Печерский суд признал народного депутата пострадавшим от превышения полномочий детективами НАБУ. Это — и его незаконное задержание без согласия Верховной Рады, и вручение подозрения, и проведение обысков, и препятствование в выезде за границу, и задержания в самолете", — сказал адвокат УНН.

"Это был зарубежный борт, не наши украинские авиалинии, соответственно все следственные действия должны были проходить в рамках международного сотрудничества. А этого не было", — добавил другой адвокат Розенблата Константин Глоба.

По его словам, Розенблат имел на это право и купил билет. Теперь из-за этих событий прокуратура должна вручить Розенблату памятку. Признание депутата потерпевшим даст ему право, в частности, подать иск о незаконных действиях.

"Газовое дело" Онищенко

Среди других громких дел НАБУ — и "газовое дело" Онищенко.

Александр Онищенко в 2016 году, в бытность свою народным депутатом, стал фигурантом "газового дела". Так, Онищенко заподозрили в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

После разразившегося скандала народные избранники лишили Онищенко депутатского иммунитета и дали согласие на его арест. Сам же Онишенко покинул территорию Украины еще до голосования в парламенте за снятие с него депутатской неприкосновенности.

НАБУ также отрапортовало, что по "газовым схемам" были задержаны 12 подозреваемых, некоторым из них была избрана мера пресечения в виде ареста, однако через суд была отменена — как это произошло с Валерием Постным. На данный момент "газовое дело" беглого нардепа передано в Апелляционный суд для определения подсудности.

Задержание Насирова

В причастности к "схемам Онищенко" заподозрили и главного фискала Романа Насирова. Следователи НАБУ задержали его в начале марта 2017-го, вручив подозрение в злоупотреблении властью и служебным положением. После этого Насирова от должности отстранили, а сам он "резко заболел", суд арестовал его с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен.

После того, как супруга Насирова внесла за него рекордную сумму залога, он вышел на свободу, отрицая обвинения. Через почти полгода суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного от должности фискала, а Насиров заявил, что обжаловал свое задержание в Евросуде по правам человека.

На данный момент Шевченковский райсуд Киева продлил Насирову на два месяца — до 19 марта 2018 года — меру пресечения в виде 100 млн гривен залога. Он обязан и дальше носить электронный браслет, ему запрещено выезжать за пределы Киевской области. Насирову также не вернут заграничный паспорт.

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Мартыненко, "Энергоатом" и ВостГОК

В орбите расследований НАБУ оказался и уже бывший народный депутат Николай Мартыненко. В 2015-ом году на фоне разразившегося коррупционного скандала он сложил депутатские полномочия, однако НАБУ задержало экс-депутата только в апреле нынешнего года. Его обвинили в растрате средств государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" и завладении имуществом госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

По материалам открытых источников интернет