Карасев о деле Насирова, его влиянии на Украину и антикоррупционерах

РИА Новости Украина

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия в отношении него со стороны НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом Насиров написал на своей странице в сети Facebook.

По его словам, в своей жалобе он указывает на то, что его задержание антикоррупционными органами и дальнейшие действия правоохранителей противоречат действующему законодательству.

Дело Насирова может снова оказаться среди главных тем обсуждения украинцев, отмечает на своей странице в Facebook политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Он напомнил, что Насиров "(кстати, до сих пор действующий глава ГФС)" подал жалобу на действия НАБУ в Европейский суд по правам человека.

"Со стороны опытных юристов-международников все чаще звучат мнения, что Насиров имеет все шансы выиграть дело. Этот иск может иметь заметные последствия для политической жизни в Украине, а также отразиться на работе НАБУ и других антикоррупционных органов", – сообщил Карасев.

При этом надо понимать, продолжает он, что в Европе очень щепетильно относятся к чистоте процедуры любого расследования в отношении своих граждан.

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"И весь этот спектакль со штурмом Феофании, вламыванием детективов в палату, ареста подозреваемого прямо на каталке нивелируют все стандарты расследования, ключевым из которых есть соблюдение прав гражданина. Особенно вызывающе это выглядит со стороны именно новообразованных антикоррупционных органов, которые должны показательно демонстрировать качественно другие, европейские подходы к введению следствия", – заявил политолог.

Если решение ЕСПЧ будет в пользу Насирова, считает Карасев, то это может нанести серьезный репутационный удар по НАБУ.

"Далее адвокаты главы ГФС смогут оспорить все дело и выйти на то, что оно сфабриковано. А уровень доверия к НАБУ будет такой же, как и к старым следственным органам. Так что, не удивлюсь, если через полтора года мы увидим, как Сытник и Насиров сражаются за депутатский мандат на одном мажоритарном округе. Причем я пока не готов сказать, у кого из них выше шансы на победу", – подытожил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Как известно, главе ГФС объявили о подозрении в преступлениях, после чего он был отстранен от исполнения полномочий распоряжением Кабмина от 3 марта 2017 года. Однако с 4 августа подозреваемый находится в своем рабочем кабинете.