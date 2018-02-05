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    Политолог связал увольнение Насирова с налоговой реформой

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    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (262)

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    На самом деле, увольнение главы ГФС Романа Насирова связано с тем, что уже есть человек на его место, уверен директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Договорились разные группы влияния. Напомню, Насиров – это был человек президента. После атаки НАБУ, которая была первой в перечне атак НАБУ, на Блок Петра Порошенко и "Народный фронт"… Потом, напомню, был Мартыненко, и Поляков с Розенблатом, и рюкзаки Авакова, и министерство юстиции, и генералы министерства обороны… Это дело, которое открыло период атак НАБУ на активы "Народного фронта" и Блока Петра Порошенко", – отметил эксперт.

    Сегодня это дело, добавляет он, очевидно зашло в тупик, а Насирова вместе с тем, что уволили с должности, его и параллельно освободили от ответственности – "поскольку, скорее всего, привлечь его к ответственности в рамках судебного процесса, который разваливается, вряд ли удастся".

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    "Насиров скорее всего был шестеренкой, выполнял указания людей более серьезных", – сказал политолог. 

    Сейчас же, по словам Бортника, удалось согласовать фигуру нового кандидата – "скорее всего это будет нынешний исполняющий обязанности главы ГФС господин Продан, он равномерно близок не только к президенту, но и к Гройсману, и может быть компромиссной фигурой для президента и премьера".

    Также политолог прогнозирует, что нас ждет новая реформа налоговой. 

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