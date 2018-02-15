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    Труханова не смогли доставить в суд Киева из-за "нехватки ресурсов"

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    Дело Труханова: обыски и задержание (27)

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    Соломенский районный суд Киева решил перенести заседание по избранию меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова на утро четверга, 15 февраля.
    В ожидании заседания суда по избранию меры пресечения Геннадию Труханову
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    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Задержанного накануне мэра Одессы Геннадия Труханова так и не доставили в Соломенский суд Киева для избрания ему меры пресечения, сообщает ТСН.

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    По словам прокурора Максима Кравченко, это произошло из-за "отсутствия ресурсов, необходимых для доставки Труханова в суд". 

    Между тем суд решил перенести заседание по избранию меры пресечения для мэра Одессы на утро 15 февраля. В этот же день будут избирать меру пресечения и для его предполагаемых сообщников.

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    В среду утром, 14 февраля, пограничная служба сообщила, что Геннадий Труханов задержан в киевском аэропорту "Борисполь", где ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. 

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    В НАБУ сообщили, что 13 февраля детективы Бюро и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в том числе действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины. По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме с нанесения ущерба местному бюджету Одессы. Как сообщает НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян" за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен.

    Труханов отрицает обвинения в свой адрес и заявляет, что готов сотрудничать со следствием.  

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