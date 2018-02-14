Дело на миллионы. Труханов сделал заявление

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что прервал командировку в Чехию и через адвоката предупредил НАБУ о своем возвращении в Украину.

"Хочу прокомментировать информацию относительно моего "задержания в аэропорту" и расставить все точки над "і". Сегодня я прервал свою командировку в Чехию, целью которой было налаживание сотрудничества в сфере муниципального транспорта. Это решение было принято в связи с проведением следственных мероприятий и распространением информации, что я якобы скрываюсь от следствия", — написал он на своей странице в Facebook.

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Городской голова Одессы настаивает на своей невиновности и заявляет, что не намерен прятаться от следствия, так как "правда и закон — на моей стороне".

"Более того, прервав командировку, я попросил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени моего приезда, дабы избежать дальнейших спекуляций", — отметил Труханов, добавив, что все решения, принятые городским советом и исполнительным комитетом, "соответствовали и соответствуют букве закона".

Геннадий Труханов/Faccebook, 14 февраля 2018

В среду утром пограничная служба сообщила, что Труханов задержан в киевском аэропорту, там ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Также пограничники сообщили, что его зам Павел Вугельман также стал подозреваемым по уголовному делу.

Как поясняет НАБУ, 13 февраля детективы бюро и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в том числе действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины. По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме с нанесения ущерба местному бюджету Одессы. Как сообщает НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян" за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов).