Суд просят арестовать Труханова с правом залога в 50 млн гривен

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обратились в суд с ходатайством о взятии мэра Одессы Геннадия Труханова под стражу с альтернативой залога в размере 50 млн гривен. Об этом журналистам сообщил специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, передают "Українські новини".

Он сообщил, что ходатайство уже внесено в Соломенский суд Киева.

По словам Холодницкого, для заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана САП будет просит арест с залогом 30 млн гривен.

Для остальных четырех задержанных подозреваемых САП будет просить суд арест с залогом 10 млн гривен каждому.

По делу о продаже завода "Краян" в Одессе задержаны 6 человек, еще двое разыскиваются, вынесено 8 подозрений.

В среду утром пограничная служба сообщила, что Труханов задержан в киевском аэропорту, там ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Также пограничники сообщили, что его зам Павел Вугельман также стал подозреваемым по уголовному делу.

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Как поясняет НАБУ, 13 февраля детективы бюро и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в том числе действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины. По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме с нанесения ущерба местному бюджету Одессы. Как сообщает НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян" за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов).