НАБУ прокомментировало задержание Труханова и его зама

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия с задержанными мэром Одессы Геннадием Трухановым и его заместителем Павлом Вугельманом, которые стали обвиняемыми по делу о присвоении госсредств местного бюджета, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба НАБУ.

В среду утром пограничная служба сообщила, что Труханов задержан в киевском аэропорту, там ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Также пограничники сообщили, что Вугельман также стал подозреваемым по уголовному делу.

"Четырнадцатого февраля в аэропорту "Борисполь" детективы НАБУ и прокуроры САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры — Ред.)… задержали одесского городского голову и его заместителя, которых подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением — ред.)", — говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Данная часть указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Согласно сообщению, в настоящее время со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как поясняет НАБУ, 13 февраля детективы бюро и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в том числе действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины. По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме с нанесения ущерба местному бюджету Одессы. Как сообщает НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян" за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов).

Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО.

"Благодаря принятым мерам удалось предотвратить эту попытку легализации и добились наложения ареста на счета частной компании-продавца здания. С того времени постоянно совершаются попытки снять ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года", — сообщает НАБУ.