Суд избирает меру пресечения мэру Одессы Труханову. Онлайн

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КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Соломенском суде Киева в четверг проходят слушания по избранию меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова.

Труханов был задержан накануне пограничниками в аэропорту "Борисполь" по обвинениям Национального антикоррупционного агентства. Доставить его в суд раньше не удалось из-за нехватки ресурсов.

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Труханов и еще четверо чиновников мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о завладении средствами местного бюджета. Детективы НАБУ принесли в муниципалитет пять уведомлений о подозрении: кроме мэра Одессы, фигурантами "дела Краяна" стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

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