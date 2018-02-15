Суд отпустил Труханова на поруки

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Соломенский суд Киева принял решение выпустить мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки, решение оглашено в четверг и может быть обжаловано.

Труханов был задержан накануне пограничниками в аэропорту "Борисполь" по обвинениям Национального антикоррупционного агентства. Доставить его в суд раньше не удалось из-за нехватки ресурсов.

Городской голова Одессы и еще четверо чиновников мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о завладении средствами местного бюджета. Детективы НАБУ принесли в муниципалитет пять уведомлений о подозрении: кроме мэра Одессы, фигурантами "дела Краяна" стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

В ходе избрания меры пресечения для Труханова у здания Соломенского суда произошли столкновения между представителями полиции и радикалами из "Национального корпуса". В ходе беспорядков прозвучали выстрелы, после чего полиция повалила на землю протестующих и задержала одного из них.

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Полиция Киева уже сообщила, что один из правоохранителей был ранен.