наверх
15.02.201817:36
Курсы валют НБУ
  • USD26.65- 0.04
  • EUR32.91- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд отпустил Труханова на поруки

    Тема:

    Суд отпустил Труханова, радикалы против (36)

    (обновлено: )110463
    Соломенский суд Киева принял решение отпустить городского голову Одессы Геннадия Труханова под поручительство одного из народных депутатов. Суд отказал в ходатайстве об аресте.
    Геннадий Труханов
    УНИАН

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Соломенский суд Киева принял решение выпустить мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки, решение оглашено в четверг и может быть обжаловано.

    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН
    Соцсети: Труханов отмажется или сторгуется?

    Труханов был задержан накануне пограничниками в аэропорту "Борисполь" по обвинениям Национального антикоррупционного агентства. Доставить его в суд раньше не удалось из-за нехватки ресурсов.

    Городской голова Одессы и еще четверо чиновников мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о завладении средствами местного бюджета. Детективы НАБУ принесли в муниципалитет пять уведомлений о подозрении: кроме мэра Одессы, фигурантами "дела Краяна" стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

    В ходе избрания меры пресечения для Труханова у здания Соломенского суда произошли столкновения между представителями полиции и радикалами из "Национального корпуса". В ходе беспорядков прозвучали выстрелы, после чего полиция повалила на землю протестующих и задержала одного из них.

    Читайте также: Добрались до Труханова. Дела и делишки НАБУ

    Полиция Киева уже сообщила, что один из правоохранителей был ранен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Стрельба в школе во Флориде
    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе