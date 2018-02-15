Соцсети: Труханов отмажется или сторгуется?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Мэра Одессы Геннадия Труханова, которого одесситы из-за частых отсутствий уже и не чаяли видеть в родном городе, задержали пограничники в аэропорту "Борисполь" по обвинениям НАБУ. Уже на следующий день в Соломенском суде Киева состоялись первые слушания по избранию меры пресечения для Труханова. Его, и еще четверых чиновников мэрии, подозревают в завладении средствами местного бюджета.

Сам Труханов настаивает на своей невиновности и заявляет, что не намерен прятаться от следствия, так как "правда и закон — на моей стороне". Поддержали градоначальника и нардепы — член БПП Дмитрий Голубов заявил о готовности взять Труханова на поруки. Однако в этом поступке некоторые украинцы усмотрели отнюдь не бескорыстные мотивы – об этом и многом другом относительно дела Труханова в соцсетях немало комментариев.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook