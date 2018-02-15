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    Соцсети: Труханов отмажется или сторгуется?

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    Суд отпустил Труханова, радикалы против (36)

    (обновлено: )53020
    Легендарный мэр-невидимка Одессы Геннадий Труханов предстал перед судом. Накануне его арестовали в аэропорту "Борисполь". Та же участь постигла других чиновников мэрии. За что придется ответить скандальному градоначальнику и будет ли оно - наказание?
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Мэра Одессы Геннадия Труханова, которого одесситы из-за частых отсутствий уже и не чаяли видеть в родном городе, задержали пограничники в аэропорту "Борисполь" по обвинениям НАБУ. Уже на следующий день в Соломенском суде Киева состоялись первые слушания по избранию меры пресечения для Труханова. Его, и еще четверых чиновников мэрии, подозревают в завладении средствами местного бюджета. 

    Сам Труханов настаивает на своей невиновности и заявляет, что не намерен прятаться от следствия, так как "правда и закон — на моей стороне". Поддержали градоначальника и нардепы — член БПП Дмитрий Голубов заявил о готовности взять Труханова на поруки. Однако в этом поступке некоторые украинцы усмотрели отнюдь не бескорыстные мотивы – об этом и многом другом относительно дела Труханова в соцсетях немало комментариев. 

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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