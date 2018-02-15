Дело Труханова. Возле суда прозвучали выстрелы, начались задержания

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. У входа в здание Соломенского суда Киева, где слушается дело мэра Одессы Геннадия Труханова, произошли столкновения между представителями полиции и Национального корпуса; также там прозвучали выстрелы, после чего полиция повалила на землю протестующих и задержала одного из них, сообщает "Громадське ТВ".

До этого между полицейским и представителем "Нацкорпуса" произошла словесная перепалка, после чего полиция пыталась задержать мужчину.

"Тогда, около 30 представителей Нацкорпусу попытались помешать задержанию и на ступенях здания суда произошла драка. Применили слезоточивый газ", — сообщил корреспондент издания.

Всего к суду, где слушается дело Труханова, пришли около 60 представителей "Национального корпуса" и националистической организации С14. Также в здании суда находятся около 50 мужчин в черных балаклавах, отмечает издание.

Между мужчинами в балаклавах и "Нацкорпусом" также произошло столкновение.

На месте находятся также более 200 правоохранителей, в частности, представителей Национальной гвардии.

Напомним, в среду утром, 14 февраля, пограничная служба сообщила, что Геннадий Труханов задержан в киевском аэропорту "Борисполь", где ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета.

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В НАБУ сообщили, что 13 февраля детективы Бюро и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в том числе действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины. По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме с нанесения ущерба местному бюджету Одессы. Как сообщает НАБУ, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян" за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен.

Труханов отрицает обвинения в свой адрес и заявляет, что готов сотрудничать со следствием.