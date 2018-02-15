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    "Нацдружины" устроили драку с титушками под зданием суда в Киеве

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    Суд отпустил Труханова, радикалы против (36)

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    Возле здания Соломенского суда в Киеве продолжаются беспорядки с участием "Национального корпуса" и "Национальных дружин". После столкновений с полицией они избили парней, которых назвали "титушками Труханова".
    Видео Facebook "Национального корпуса"

    Члены "Национальных дружин" и "Национального корпуса" под зданием Соломенского суда в Киеве в четверг избили несколько человек, которых они назвали "титушками Труханова".

    В этот день в суде рассматривалось дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд решил отпустить его на поруки.

    Фото facebook.com/politicalpartynationalcorps
    "Национальные дружины" напали на титушек по зданием Соломенского суда в Киеве

    "Присутствие Нацдружин под стенами суда сейчас необходимо для того, чтобы предотвратить попыткой коррумпированного мэра Одессы с российским паспортом освободиться с помощью "титушок", — так "Национальный корпус" на своей странице в Facebook пояснил агрессивные действия своих членов.

    Читайте также: Кто ваша крыша, ребята? Нацдружины оказались над законом

    Напомним, что в ходе избрания меры пресечения для Труханова у здания Соломенского суда также произошли столкновения между представителями полиции и радикалами из "Национального корпуса". В ходе беспорядков прозвучали выстрелы, после чего полиция повалила на землю протестующих и задержала одного из них.

    Фото facebook.com/politicalpartynationalcorps
    "Национальные дружины" напали на титушек по зданием Соломенского суда в Киеве

    Полиция Киева уже сообщила, что один из правоохранителей был ранен.

    Смотрите также: Беспорядки под Соломенским судом после освобождения Труханова

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