"Нацдружины" устроили драку с титушками под зданием суда в Киеве

Видео Facebook "Национального корпуса"

Члены "Национальных дружин" и "Национального корпуса" под зданием Соломенского суда в Киеве в четверг избили несколько человек, которых они назвали "титушками Труханова".

В этот день в суде рассматривалось дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд решил отпустить его на поруки.



Фото facebook.com/politicalpartynationalcorps "Национальные дружины" напали на титушек по зданием Соломенского суда в Киеве

"Присутствие Нацдружин под стенами суда сейчас необходимо для того, чтобы предотвратить попыткой коррумпированного мэра Одессы с российским паспортом освободиться с помощью "титушок", — так "Национальный корпус" на своей странице в Facebook пояснил агрессивные действия своих членов.

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Напомним, что в ходе избрания меры пресечения для Труханова у здания Соломенского суда также произошли столкновения между представителями полиции и радикалами из "Национального корпуса". В ходе беспорядков прозвучали выстрелы, после чего полиция повалила на землю протестующих и задержала одного из них.

Фото facebook.com/politicalpartynationalcorps "Национальные дружины" напали на титушек по зданием Соломенского суда в Киеве

Полиция Киева уже сообщила, что один из правоохранителей был ранен.

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