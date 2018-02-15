"Нацдружины" устроили драку с титушками под зданием суда в Киеве

Члены "Национальных дружин" и "Национального корпуса" под зданием Соломенского суда в Киеве в четверг избили несколько человек, которых они назвали "титушками Труханова".
В этот день в суде рассматривалось дело об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд решил отпустить его на поруки.
"Присутствие Нацдружин под стенами суда сейчас необходимо для того, чтобы предотвратить попыткой коррумпированного мэра Одессы с российским паспортом освободиться с помощью "титушок", — так "Национальный корпус" на своей странице в Facebook пояснил агрессивные действия своих членов.
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Напомним, что в ходе избрания меры пресечения для Труханова у здания Соломенского суда также произошли столкновения между представителями полиции и радикалами из "Национального корпуса". В ходе беспорядков прозвучали выстрелы, после чего полиция повалила на землю протестующих и задержала одного из них.
Полиция Киева уже сообщила, что один из правоохранителей был ранен.
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