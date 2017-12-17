Радикалы наступают. Львовский погром "Нацкорпуса"

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в субботу группа людей в масках разбила окна в нескольких помещениях, где находится национальная лотерея "Золотая подкова".

На странице львовского "Нацкорпуса" в Facebook появилась информация, что в акции против незаконных игорных заведений участвовали их активисты.

Смотрите также: Как "Нацкорпус" громил съемочную площадку сериала про войну в Харькове

"Приняв во внимание безответственность и бездействие правоохранительных органов и городских властей относительно незаконных игровых залов российской компании МСЛ, которые продолжают действовать вопреки санкциям СНБО и отсутствии лицензии, активисты Национальных дружин и Национального корпуса Львовской области решили прекратить во Львове противозаконную деятельность МСЛ собственноручно", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "активисты закрыли 3 игорных зала" во Львове.