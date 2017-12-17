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    Радикалы наступают. Львовский погром "Нацкорпуса"

    Тема:

    Радикализм захватил Украину (67)

    (обновлено: )63514
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    Во Львове разгромили сразу три игорных заведения
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    "Нацкорпус" громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    facebook.com/NCLviv
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    "Нацкорпус" громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    facebook.com/NCLviv
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    "Нацкорпус" громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    facebook.com/NCLviv
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    "Нацкорпус" громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    facebook.com/NCLviv
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    "Нацкорпус" громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    facebook.com/NCLviv
    Во Львове разгромили сразу три игорных заведения
    Во Львове разгромили сразу три игорных заведения
    varta1.com.ua
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    "Нацкорпус" громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    facebook.com/NCLviv
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    "Нацкорпус" громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    facebook.com/NCLviv
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    "Нацкорпус" громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    facebook.com/NCLviv
    Нацкорпус громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    "Нацкорпус" громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017
    facebook.com/NCLviv

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    "Нацкорпус" громит игорные залы во Львове, 16 декабря 2017

    Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в субботу группа людей в масках разбила окна в нескольких помещениях, где находится национальная лотерея "Золотая подкова". 

    Потасовка Нацкорпуса с полицией в Кременчуге
    telegraf.in.ua
    Файеры и слезоточивый газ. Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге

    На странице львовского "Нацкорпуса" в Facebook появилась информация, что в акции против незаконных игорных заведений участвовали их активисты.

    Смотрите также: Как "Нацкорпус" громил съемочную площадку сериала про войну в Харькове

    "Приняв во внимание безответственность и бездействие правоохранительных органов и городских властей относительно незаконных игровых залов российской компании МСЛ, которые продолжают действовать вопреки санкциям СНБО и отсутствии лицензии, активисты Национальных дружин и Национального корпуса Львовской области решили прекратить во Львове противозаконную деятельность МСЛ собственноручно", — говорится в сообщении.

    В нем также отмечается, что "активисты закрыли 3 игорных зала" во Львове.

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