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    И снова "Нацкорпус". Во Львове разгромили сразу три игорных заведения

    (обновлено: )74314
    Активисты в масках разгромили сразу несколько игорных заведений во Львове. Они ворвались в помещения трех игорных заведений, повредили оборудование и скрылись.
    Во Львове разгромили сразу три игорных заведения
    varta1.com.ua

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. 16 декабря группа активистов "Нацкорпуса" в масках разгромили сразу несколько игорных заведений во Львове. Они ворвались в помещения трех игорных заведений, повредили оборудование и скрылись. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

    varta1.com.ua
    Во Львове разгромили сразу три игорных заведения

    Пострадавших в результате инцидентов нет. Сумма ущерба устанавливается. Сейчас полиция проводит мероприятия с целью установления причастных к погромам.

    В то же время на сайте "Национального корпуса" есть информация, что во Львове активисты  Львовской области совместно с активистами национальных дружин закрывают незаконные игровые залы, которые "платят налоги Российской Федерации".

    Смотрите также: Файеры и слезоточивый газ. Потасовка "Нацкорпуса" с полицией в Кременчуге

    Ранее драка с применением слезоточивого газа и файеров произошла между полицейскими и активистами, которые выступают против застройки сквера в центре Кременчуга.

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