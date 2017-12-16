И снова "Нацкорпус". Во Львове разгромили сразу три игорных заведения

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. 16 декабря группа активистов "Нацкорпуса" в масках разгромили сразу несколько игорных заведений во Львове. Они ворвались в помещения трех игорных заведений, повредили оборудование и скрылись. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

varta1.com.ua Во Львове разгромили сразу три игорных заведения

Пострадавших в результате инцидентов нет. Сумма ущерба устанавливается. Сейчас полиция проводит мероприятия с целью установления причастных к погромам.

В то же время на сайте "Национального корпуса" есть информация, что во Львове активисты Львовской области совместно с активистами национальных дружин закрывают незаконные игровые залы, которые "платят налоги Российской Федерации".

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